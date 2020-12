Las reuniones navideñas virtuales serían una realidad

Skype, Google Hangouts, Hangouts Meet, Google Duo, Face Time, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber y Zoom están catalogadas entre las mejores apps y plataformas para hacer videollamadas, por lo que podría resultar una herramienta muy útil para las próximas reuniones navideñas virtuales.

Cabe recordar que las autoridades de salud han recomendado pasar estas próximas fiestas decembrinas solo con quienes viven en nuestras casas, y conectarse virtualmente con el resto de parientes y amigos, a fin de evitar la propagación del Covid-19.

Skype es una de las aplicaciones más famosas en lo que a videollamadas se refiere. Debes registrarte para usarla y puedes descargar su aplicación o conectarte desde internet en el ordenador, en su versión web. Además, funciona también como sistema de mensajería, por lo que puedes enviar y recibir mensajes sin necesidad de conectar el video y organizar chats grupales con toda la familia.

Google Hangouts es una de las opciones que da Google para hacer videollamadas. Tiene tanto versión app como versión web, a la que puedes entrar al momento desde tu Gmail. También funciona como servicio de mensajería, así que permite abrir chats de hasta 150 personas. Además de las videollamadas, te da la posibilidad de hacer una llamada normal a cualquier persona. Las llamadas en grupo pueden tener hasta 10 participantes.

Hangouts Meet es otra alternativa de Google, conectada a Hangouts. También puedes acceder directamente desde tu Gmail. Es un poco más restrictiva y exclusivamente para videoconferencias. Se pueden conectar hasta 250 usuarios y te da la opción de fijar a una sola persona en la pantalla principal con el modo “Presentar”. Sólo debes establecer un enlace de sala, que tienes que compartir a tus contactos invitados a la reunión. Además, tiene un chat integrado para hablar a lo largo de la videoconferencia y con la opción de “Calendar” puedes establecer una programación de las llamadas y acceder a los archivos adjuntos que se hayan compartido.

También está Google Duo, que es la versión más simple de los servicios de videoconferencia de esta empresa. Puedes conectarte con un máximo de 8 personas. Su “modo de poca luz” te permite hacer la llamada aunque estés en un lugar oscuro y no sea fácil verte y también te da la opción de hacer llamadas de voz.

Face Time es una aplicación exclusiva de Apple. Sólo pueden utilizarla los usuarios con iOS porque viene integrada en el teléfono. Lo mejor de FaceTime es que accede directamente a tus contactos para llamarlos, siempre que ellos también utilicen iPhone. Pueden conectarse hasta 32 personas a la vez.

WhatsApp puede ser, tal vez, la más viable de toda la lista. Es poco probable que tus contactos no lo tengan, así que podrás empezar una llamada de video con quien quieras. Puedes añadir hasta a cuatro participantes y lo bueno que tiene es que no debes descargarte ni conectarte a una aplicación concreta ni adicional, porque ya la tienes. El mayor fallo es que las videoconferencias de WhatsApp no se pueden hacer desde su versión web, sólo desde la aplicación.

