Legalizar mariguana no soluciona problema del narcotráfico: PAN y MC

Los diputados federales del PAN y de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que la legalización del consumo de la mariguana, no será una solución ni abonará a la disminución de la problemática de las bandas criminales, esto luego de que la iniciativa fuera aprobada en el Senado de la República y será turnada al Congreso de la Unión para su votación.

Al respecto el diputado del PAN, Miguel Riggs, dijo estar totalmente en contra de su aprobación, pues el gobierno debe de tratar de dar oportunidades en el ámbito educativo, en lo deportivo, artístico y cultural, no trabajando para la regularización de la mariguana.

“Esto va a traer como consecuencia que gran cantidad de gente tenga esa adicción que es la puerta de entrada para otras drogas, no es cierto que se va a regular, actualmente no se regular el consumo del tabaco ni alcohol en menores de edad, incluso no pueden regular la venta de cigarros sueltos, menos van a poder regular la venta y consumo de la mariguana”, aseveró el legislador chihuahuense.

Destacó que tampoco será una solución para el tema del narcotráfico, y comentó que varios lugares en donde se aprobó el consumo de la mariguana, ahora buscan retroceder y volverla a prohibir, tal es el caso de Holanda, que tras su aprobación se convirtió en la principal ruta del narcotráfico para Europa.

Por su parte Alan Falomir, diputado federal por Movimiento Ciudadano, expresó que es fundamental que se analicen a fondo los alcances que la aprobación del consumo de la mariguana pueda traer, asimismo dijo que se debe tomar en cuenta lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En lo particular creo que esta legalización no traerá paz al país o bajará los niveles de delincuencia, porque el crimen organizado no tiene a la mariguana como una parte central ni de sus recursos ni de su operación, ya se dedican a otro tipo de drogas, a las sintéticas sobretodo que son las que dejan las mayores ganancias”, señaló Alan Falomir.

Agregó que también existe el derecho de las personas a decidir qué comer, qué tomar y qué consumir, pero sobre todo con algunas restricciones y regulaciones; por lo anterior aseguró que aún no cuenta con una postura totalmente fija, por lo escuchará a todas las voces para poder tomar una decisión.

Explicó que a más tarde el 15 de diciembre el tema deberá estar legislado, por lo que con la aprobación en el Senado, ahora es trabajo del Congreso de la Unión, tratar el tema, mismo que de ser aprobado con algunas modificaciones, deberá ser regresado al Senado de la República para su aprobación o rechazo.

