Llevan 25 años esperando la construcción de drenaje en Cerro Grande

“Vivo en la calle principal, donde hay de todo: polvo, agua contaminada que corre por la calle. Maru Campos prometió drenaje en toda la colonia, de hecho ahí está el letrero: Granjas Cerro Grande, drenaje. Pero resulta que unas calles sí y otras no”, contó Leticia Miramontes a El Heraldo.

Por Vista del Bosque pasan camiones urbanos, de maquilas, de todo tipo de carga “y ahí no pusieron drenaje, el agua corre para la calle, es una contaminación tremenda, el polvo que no lo aguantamos. Nos ofrecieron que van a ir a poner asfalto, ¿cuánto va a durar el asfalto si es una carretera?, cuestionó.

“Porque no hay presupuesto para nosotros, no alcanzó para esa calle. Nos quedamos muchas familias sin el drenaje, nomás los de allá, los de acá y en la calle principal nos faltó”, lamentó.

Leticia manifestó su inconformidad y desagrado con la presidenta, porque prometió drenaje para toda la colonia y en su calle no hay.

“Otra cosa que también nos falta mucho, ahí están las lámparas del alumbrado público casi cayéndose, porque va la máquina a escarbar para que los camiones no se maltraten y los postes de la luz están casi cayéndose, porque no arreglan la calle, nomás le dan una manita de gato”, dijo.

Foto: Carlos Villalobos

Asegura que la última vez que les que pidió atendieran el asunto, le contestaron “que no me iban a solucionar 25 años que tengo viviendo ahí y que además ellos no me vendieron el terreno, por qué no compró en San Felipe o en otra colonia donde hay todos los servicios, me dijeron”, afirmó.