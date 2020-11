Ley electoral no estaba en vigor cuando ocurrieron los hechos: Abogado de Cristopher

Tras iniciar la audiencia de Cristopher J.B. los abogados defensores, refirieron que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la que busca la Fiscalía General del Estado fincar cargos, no se encontraba vigente al momento de los hechos, toda vez que existe una diferencia de por lo menos cuatro meses de diferencia.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El abogado, dijo que la primera vez que recibió el supuesto pago, fue en el 30 de enero del 2014, pero que la ley en materia electoral, entró en vigor el 23 de mayo del 2014, por lo cual reiteró que no puede ser juzgado por dicha ley ya que no corresponde a un derecho positivo de acuerdo a la temporalidad de los hechos.

Al reanudar la audiencia de vinculación o no a proceso, se dieron a conocer los presuntos recibos que recibió el ex líder nacional del PRI, de la denominada “caja chica” que mantenía el ex Gobernador César Horacio D.J., los cuales fueron aportaciones que firmaba Gloria B. y presuntamente las entregaba a su hijo.

Te puede interesar: