Ley que regula el uso del cubrebocas es cortina de humo: Morena

La ley que regula el uso del cubrebocas es una cortina de humo para esconder la incapacidad del gobierno del estado ante la falta de acciones para combatir la crisis sanitaria originada por el Covid-19, señaló el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez.

Los legisladores de Morena abandonaron la sesión luego de la aprobación de la iniciativa de ley enviada por el gobernador del estado, porque consideraron que “deja muy en claro el pensar de los gobiernos de derecha, el pensar de la pandilla de los diez, el Estado no tiene la obligación de nada, los ciudadanos deben ser responsables, el Estado sólo administra los recursos financieros y la clase política no tiene porqué obligar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades para con los trabajadores”, señaló el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez de Morena al referirse a la Alianza Federalista encabezada por Javier Corral Jurado.

La Fracción Parlamentaria de Morena lamentó la postura del gobernador de culpar a los ciudadanos por el regreso del estado al semáforo rojo además de acusarlos de egoístas y de falta de conciencia, de responsabilidad y de solidaridad.

“El sistema de salud está colapsado y urge apoyar a los médicos que están al frente que no sólo no han recibido su bono de salud anunciado por el gobernador y que además no encuentran medicamentos en la farmacia del Ichisal, sino que además cuando contraen la enfermedad de Covid-19 no se les considera por riesgo de trabajo si no como una enfermedad general”, dijo el legislador.

Por su parte el diputado Benjamín Carrera Chávez criticó la postura de establecer un estado policial y señaló que apostar al miedo, apostar a castigar es apostar al fracaso.

“Se dijo una vez y otra vez en el pleno que no había que arrestar y tampoco infraccionar pero no se entendió, esta ley lo único que hace es querer tapar las irresponsabilidades”, dijo posteriormente en rueda de prensa.

Benjamín Carrera lamentó que la presidencia del congreso no haya citado a comparecer al gobernador del estado luego de aprobar un exhorto en el que se solicitaba al ejecutivo explicar cómo habían sido distribuidos los recursos adicionales enviados por la federación.

“Lamentablemente la presidenta del Congreso está haciendo mal su trabajo y está protegiendo al gobernador al no citarlo a comparecer”, dijo el legislador por el quinto distrito.

Por su parte el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson señaló que lo que se está haciendo en lugar de asumir la es culpar a la ciudadanía, mientras se protege a las empresas y 311 mil trabajadores se trasladan en transporte de mala calidad a sus centros de trabajo y criticó la decisión del gobernador de pasar de semáforo rojo a naranja y posteriormente a amarillo al considerar que fue ese hecho el que detonó el aumento de contagios.

“La prisa del dinero, la prisa de ganar y ganar y nos vamos al amarillo por decisión estatal fue lo que ocasionó que estemos en esta situación porque significó que la fiesta empezaba en lugar de ser cuidadosos y respetar las medidas sanitarias”.

Por su parte la diputada Janet Francis Mendoza Berber recalcó que en comisiones Morena realizó un trabajo propositivo “hablamos de educación, de trabajo social y de responsabilidad del estado y las empresas para los trabajadores más vulnerables, pero no se quiso tener un pensamiento más allá de la política de recaudación”, dijo al pedir su posicionamiento fuera integrado al diario de los debates.

En la rueda de prensa el diputado Gustavo De la Rosa señaló que la iniciativa votada a favor es inconstitucional por lo que promoverán un amparo en lo inmediato ya que consideró el congreso del Estado no tiene facultades para legislar en materia de salud ya que son facultades exclusivas del Congreso de la Unión.

“El estado sólo tiene facultades para emitir acuerdos como el que emitió el Gobernador anteriormente para reducir la movilidad el 21 de abril del 2020; además de autorizar a los gobiernos estatales la posibilidad de instrumentar medidas de prevención y control pero acotados exclusivamente a los criterios emitidos en dichos acuerdos por la Secretaría de Salubridad”, dijo el legislador Francisco Humberto Chávez Herrera.

Agregó que eran muchos los detalles de inconstitucionalidad, de discriminación o en franca oposición al principio pro persona que se contienen la iniciativa y expuso el caso de Oaxaca donde se aprobó una iniciativa similar pero que fue revocada por un tribunal Federal por los argumentos y fundamentos que se expusieron el día de hoy en el Congreso de Chihuahua.

Por su parte la legisladora Leticia Ochoa Martínez consideró urge empatía por parte de los representantes en el gobierno para poder ejercer acciones que enfrenten de manera eficaz la crisis sanitaria por Covid-19 y dejen de ver al ciudadano con miras recaudatorias.





