Líderes del Panal se suman a Marco Quezada

Líderes del Partido Nueva Alianza y que representan a más de 240 colonias de esta capital, se integraron a la estructura que encabeza el candidato de Morena a la presidencia municipal, Marco Adán Quezada, a fin de ser gestores sociales e intermediarios entre vecinos y el equipo de campaña del aspirante.

Marco Quezada, indicó que juntos integraran un equipo que indudablemente lo harán llegar a la presidencia municipal y luego trabajar de la mano por el bienestar de las personas que integran las diversas colonias que ellos representan.

“Yo les digo a los presentes, no puedo defraudar a mis amigos y con ustedes tengo el compromiso de cumplir, ustedes me tienden la mano y yo debo de responder con gratitud por eso les digo, que luego de tomar protesta, ya como alcalde de la ciudad, me comprometo a que una de las primeras tareas será volverme a juntar con ustedes para retomar los acuerdos y ejercer las acciones pertinentes”, aseguró Quezada Martínez.

Agregó que una de sus principales preocupaciones es el problema tan serio de la drogadicción que se presentan en muchas de las colonias, por ello es necesario trabajar de la mano para rescatar a muchos de esos niños y jóvenes de las adicciones.

“Eso no se resuelve con patrullas o policías, sino llevándoles programas que tengan que ver con el deporte, la cultura, las artes y la tecnología”, aseveró el candidato de Morena.

En esta reunión participaron la candidata a sindica Martha Laguette, Fermín Ordoñez aspirante a diputado local por el distrito décimo octavo y Fernando Tizcareño quien busca la diputación federal por el octavo distrito.

Entre los líderes asistentes estuvieron Ricardo Ramírez, Natividad Gallo, María Arredondo, Paola Cervantes, Isela Valerio, Rosa Ramírez, Isabel Alonso, Cristina Piñón, Julia Esquivel, Rosario González, Rita Piñón, Denisse Orozco, Dominga Gómez, Juan Ortiz, Laura Cristina, Ana Vázquez, Beatriz Cervantes, Guillermina Tarango, Celia Leos, Marisela Cano, Martha Villarreal, Emiliano Adán, Imelda Méndez, Eliseo Vega, Vanessa González, Adán Navarro, Hortensia Hernández, Manuela Méndez y Manuel Martínez.