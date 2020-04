Limpia Ayuntamiento, basurero en la Martín López

Tras la denuncias de la ciudadanía, sobre la basura que se había acumulado en el cruce de las calles Camino a presa Chuvíscar y calle río papigochi, en la colonia Martín López, al sur de la ciudad, a unas cuadras del IMPE, fue atendido por Cuadrilla de Limpieza Urbana de la Dirección de Servicios Públicos durante el transcurso del día.

"El servicio de recolección de basura es 3 veces por semana no hay por qué dejar basurero en la via publica, en caso de que no llegara a pasar el camión un día es mejor meterla y esperar a que pasen al siguiente día que le corresponde" señaló personal de la dependencia.

Así mismo, recomendaron a la gente abstenerse de hacer ese tipo de acciones, que dañan el medio ambiente y la imagen de la ciudad.