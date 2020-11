Probarán vacuna Covid en 800 chihuahuenses, ya hay 300 voluntarios

El Centro de Investigación Integral Medivest aplicará ochocientas vacunas experimentales contra el Covid-19 a chihuahuenses que deseen formar parte de un ensayo clínico que se llevará a cabo en trece entidades, con la finalidad de probar la eficacia y seguridad a gran escala de la vacuna Ad5-nCov, producida por el laboratorio chino-canadiense Biofarmacéutica CanSino Biologics.

Lucía de la Vega Morales, cofundadora de Medivest, informó que este Centro de Investigación Integral está conformado por cuatro emprendedoras chihuahuenses, y será el encargado de llevar a cabo todo del ensayo, desde el registro de los voluntarios, valoración médica, aplicación de la vacuna y el seguimiento posterior a la aplicación.

La química bacterióloga parasitóloga, con Maestría en Ciencias, informó que hasta el momento se han inscrito 300 voluntarios, a quienes posteriormente se les estará haciendo una valoración médica personalizada, para determinar si cuentan con las características necesarias, entre las que se encuentran un buen estado de salud.

Explicó que se contempla que para los primeros días de diciembre se empiece la aplicación de las vacunas en esta ciudad capital, siguiendo toda una serie de protocolos de seguridad, y utilizando los insumos que envió Cansino, que ya ingresaron al país y se han comenzado a distribuir en las entidades que participarán en el protocolo.

La entrevistada explicó que el Centro de Integración Integral Medivest es una empresa fundada por cuatro mujeres chihuahuenses, y se dedica a la investigación farmacéutica, desde el año 2015, cuando abrieron sus puertas en las instalaciones ubicadas en bulevar Ortiz Mena y calle Carbonel, en Chihuahua capital.

Agregó que el personal de Medivest se dedica a llevar a cabo consultorías médicas a través de contactos con farmacéuticas, así como de realizar el proceso de investigación del fármaco.

Las cuatro socias fundadoras de la empresa chihuahuense cuentan con especialidades diferentes que complementan la función del centro que a la fecha se encuentra recibiendo las solicitudes de aquellos chihuahuenses que desean ser voluntarios para aplicarse la prueba contra el Covid-19.

Cabe señalar que los estudios que se llevan a cabo están supervisados y guiados por la médico infectóloga Adriana Torres Sagarnaga, quien se encuentra a cargo del estudio.

En la prueba de la vacuna desarrollada por el laboratorio CanSino Biologics participarán 15,000 mexicanos con el objetivo de comprobar su seguridad, eficacia e inmunogenicidad.

Para Chihuahua se recibirán 800 vacunas, y para la aplicación de éstas, Medivest lleva a cabo un protocolo que inicia con el registro de posibles voluntarios.

A través de la aplicación WhatsApp, las personas que desean ser voluntarias se contactan, y de inmediato se les solicita nombre completo, edad, teléfono de contacto y si la persona padece alguna enfermedad. Con esta información la persona es agregada a una base de datos, siendo esta la primera fase del protocolo. Será en días posteriores cuando personal de Medivest se comunicará con cada persona, y de esta manera iniciar con el procedimiento

de información específica y detallada, que es totalmente privada.

La empresa chihuahuense está por recibir el material de vacunación, así como la aprobación de Cofepris, para poder llevar a cabo el proceso, que se espera inicie a principios de diciembre.

Lucía de la Vega explicó que para Medivest la seguridad de cada participante es muy importante, por lo que en casos en que se padezcan enfermedades como cáncer u otras con criterios específicos, se prefiere que las personas no participen.

Al momento de que los voluntarios acuden a la revisión presencial, se explica de manera detallada que todos los medicamentos generan reacciones, “estamos hablando de todos, desde una aspirina puede provocar efectos, entonces se hace lo que llamamos el consentimiento informado, en el que el voluntario está enterado de los posibles riesgos”, indicó.

Hasta el momento, la convocatoria para ser parte de este protocolo ha tenido gran respuesta y hay ya alrededor de 300 chihuahuenses en la base de datos. “Les pedimos que envíen sus datos, a todos les vamos a responder, quizás no inmediatamente por el volumen de personas que nos escriben, pero para todos habrá respuesta”, concluyó la entrevistada. Quien desee inscribirse como voluntario, puede contactarse vía WhatsApp al 614-109-32-43.

El Dr. Gerardo Pável Espino Solís, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACh, dijo que actualmente existen 52 vacunas diferentes contra el Covid-19 en ensayos clínicos en humanos, y al menos 87 vacunas preclínicas están bajo investigación activa en animales.

“Las vacunas generalmente requieren años de investigación y pruebas antes de llegar a la clínica, pero los científicos se apresuran a producir una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus para tenerla lista el próximo año”.

Cabe señalar que en estas pruebas experimentales han participado 43 mil 538 personas. De ellas, 94 han intervenido en este estudio intermedio de la fase 3 que ha llevado a Pfizer a anunciar su eficacia.

Hace algunos días, la compañía farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna tiene una eficacia del 90%, lo cual es un avance importante, sin embargo, los resultados aún son preliminares y no se han publicado en ninguna revista científica, es decir, no han sido sometidos al escrutinio de expertos en el tema.

El Dr. Espino Solís mencionó que los científicos y fabricantes de vacunas estiman que un buen número de vacunas podría estar disponible para fin de año, si todo sale según lo planeado, pero la historia demuestra que esto rara vez sucede.

Las estimaciones del Dr. Robert Redfield, director del Center for Disease Control and Prevention (CDC), concuerdan con otros expertos en vacunas, quienes afirman que el acceso a la vacuna para el público en general será hasta el mes de febrero de 2021 si no hay inconvenientes, o para mediados del año que entra si hay complicaciones.

El investigador universitario aclaró que si bien, estas vacunas pueden potencialmente prevenir la infección, no pueden curar la enfermedad, por lo que hizo un llamado a la comunidad en general a continuar con las medidas de higiene para prevenir el contagio.

La vacuna de la farmacéutica Pfizer, así como de muchas otras, se encuentra en ensayos de eficacia de la fase 3, donde los científicos administran la vacuna a miles de personas y esperan a ver cuántos se infectan, en comparación con los voluntarios que recibieron un placebo. Estos ensayos pueden determinar si la vacuna protege contra el coronavirus.

En junio, la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) advirtió a los fabricantes de vacunas que querían ver pruebas de que pueden proteger al menos al 50 por ciento de quienes las reciben.

Es importante señalar que China y Rusia han aprobado vacunas sin esperar los resultados de los ensayos de fase 3. Los expertos dicen que el proceso apresurado tiene serios riesgos.

De acuerdo al investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACh, para lograr la aprobación de la vacuna contra el SARS-Cov-2, los reguladores de cada país deben revisar y avalar los resultados del ensayo.

Durante una pandemia, una vacuna puede recibir autorización de uso de emergencia antes de obtener una aprobación formal. Una vez que se autoriza una vacuna, los investigadores continúan monitoreando a las personas que la reciben para asegurarse de que sea segura y efectiva.

¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer, con reporte de eficacia del 90%?

El Dr. Espino Solís explicó que se trata de una vacuna basada en -ARN mensajero-. Esto significa que han tomado parte del material genético del coronavirus y lo han metido en una cápsula que es capaz de penetrar en nuestras células.

Ese material genético da instrucciones a las células para que éstas fabriquen unas proteínas llamadas antígenos. Estos antígenos están en las espículas que sobresalen del coronavirus. Son los que le dicen al sistema inmune "¡Oye, sistema inmune, estoy aquí, ven a pelear!".

El sistema inmune emplaza a su División Inmunológica a luchar contra aquellos agentes que presenten la bandera enemiga, en este caso el antígeno. Este ejército inmunológico está dirigido por unas células llamadas células dendríticas, que se encargan de coordinar el ataque a cargo de las células T y B, Monocitos, células asesinas naturales (NK, por sus siglas en inglés), que se comunican con mensajes encriptados a través de moléculas llamadas citoquinas, y en lugar de balas de cañón neutralizan al virus con proteínas globulares llamadas anticuerpos, y todo esto con la finalidad de eliminar al coronavirus.

Por lo tanto, la vacuna de Pfizer es una forma de dar a nuestro sistema inmune las instrucciones para que nuestras células fabriquen antígenos, es decir, mostrar la bandera enemiga a nuestra División Inmune, y saber dónde atacar. En resumen, las vacunas consisten en entrenar o mostrar las características del agente invasor (patógeno) a nuestro sistema inmune, y esté listo para eliminarlo y así evitar que el virus nos infecte.

Una de las ventajas de la vacuna de ARN de Pfizer es que como el SARS-Cov-2 es un virus con ARN, este tipo de vacunas se producen con mucha eficacia, en comparación con otro tipo de vacunas. El “detalle” es que sería la primera vacuna de esta clase que usaríamos.

