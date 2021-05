Listo Corral para entregar gubernatura a quien gane

El gobernador Javier Corral Jurado afirmó que su administración y él están listos para hacer la entrega-recepción a quien gane en la próxima elección del 6 de junio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Resaltó que no tiene miedo ya que siempre realizó un trabajo honesto. A 118 días de concluir con su administración se dice listo para entregar cuentas claras y en una mejor situación al estado de cómo él lo recibió.

Local Hospital Central al 80 por ciento de ocupación Covid

“Estoy tranquilo, porque siento la fuerza moral y política que hemos hecho las cosas bien. Absolutamente honestas, al menos en lo que se refiere a mí persona y también la mayoría de mis colaboradores. Si hay alguien que la regó y no me di cuenta, tendrá que responder por lo que haya hecho. En mi caso tengo la seguridad y tranquilidad de hacer un trabajo honesto y no le tengo miedo a nada de eso”.

Javier Corral dijo que su actuar fue ético y honesto, así como la mayoría de sus colaboradores, sin embargo advirtió que si alguien no lo hizo de esa manera deberá enfrentar la sanción o pagarlo.

“Nosotros estamos listos para entregarle a quien gane, con libros abiertos y libros blancos, en mejores condiciones de cómo recibimos”.

El mandatario señaló que al próximo gobierno se le darán informes detallados por dependencias.