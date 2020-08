Llama Auditor Superior manejar con pulcritud recursos públicos

En reunión vía zoom con más de 100 funcionarios municipales entre ellos tesoreros y administradores de organismos descentralizados municipales, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix los invitó a cumplir cabalmente con el manejo de los recursos financieros de sus administraciones y evitar caer en irregularidades que se detectan a la hora de la fiscalización de cuentas.

Acosta Félix, explicó que, al hacer las revisiones en los municipios, las irregularidades que se han detectado son por causas recurrentes en la contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos y obra pública, por lo cual hizo tres recomendaciones o principios que deben regir su actuar: “no pago lo que no está devengado, no pago lo que no tiene un contrato y no pago lo que no tiene entregables de acuerdo con el contrato. Principios que les permitirán cumplir con la responsabilidad de su encargo”, dijo.

Destacó que lo más importante es que cada uno desarrolle las actividades de su encargo con responsabilidad y dentro de toda normatividad y transparencia.

El mensaje se dio dentro de la reunión virtual convocada por la ASE a los tesoreros municipales y administradores de entes públicos municipales, realizada hoy viernes para la capacitación en el uso del Sistema de Información Financiera, por medio del cual deben presentar sus informes financieros trimestrales y cuenta pública correspondiente.

