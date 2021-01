Llama el regidor por Morena, Rubén Castañeda a no confundir a la ciudadanía

El regidor de la fracción edilicia del Movimiento de Regeneración Nacional, Rubén Castañeda, hizo un llamado a que se realice una correcta investigación sobre el supuesto desvío de recursos para proyectos de obra pública en el municipio de Chihuahua por la alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos Galván, sin crear confusión o desconfianzas innecesarias.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Lo más importante es que por la experiencia que hemos tenido por la anterior acusación, que se confirme y se deje de estar ventilando. Si no viene en los medios, si no es algo que sea certero o que podamos realmente comprobar, porque al final del día, eso genera desconfianza en la ciudadanía, confunde, y al final del día, no sucede nada, y ahí quedan las cosas”, señaló.

Manifestó que en todo caso, quien lo esté afirmando o diciendo, que actúe de manera correcta ante las instancias, y una vez que tengan la seguridad y la certeza de que realmente existe, que actúen conforme a Derecho, y que no sea un asunto de tiempos políticos.

“No es que yo defienda o asegure que no sucede, lo que sí puedo decir es que no abona a generar un ambiente más armonioso, con este tipo de situaciones. Si es cierto, que lo investiguen de manera correcta y si no, que dejen de hacer acusaciones”, finalizó.

Te recomendamos: