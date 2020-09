Llama Maru Campos a la coordinación entre estado y federación en temas de seguridad

La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo un llamado a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, para dar resultados a la población, luego de los hechos delictivos que se han presentado en el estado –como el asesinato de Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, alcalde de Temósachi-, y la iniciativa de extinción de fondos impulsada desde la Cámara de Diiputados.

“Lamento profundamente como presidenta de la Conferencia Nacional de Alcaldes de México, a nombre de los alcaldes que son parte de la Conamm, del PRI, el PAN y las izquierdas, su fallecimiento. Condenar el daño que se le hizo, es una tragedia, a uno de los nuestros, a un colega. Independientemente de lo que esté pasando entre el gobierno federal y el gobierno estatal, en la situación actual, lo que nos dice es que necesitamos mayor coordinación y hay que hay que reforzar los aspectos de seguridad en nuestros estados y en el país en general”, aseveró.

En ese sentido, Maru Campos destacó que se han registrado las cifras más altas en el país de violencia, y de índices delictivos, lo que por sí mismo, es un mensaje muy claro para reforzar el tema de la seguridad.

“No se trata de que si le gusta a Andrés Manuel o que si le gusta a Javier Corral, es un tema que se debe de hacer. No se trata de que si invitamos o no, se trata de que debe haber coordinación entre los distintos niveles de gobierno, para hacer que ambos trabajen y que ambos den los resultados que la población está esperando”.

La alcaldesa también refirió que todo lo que dejen de hacer la federación y el estado, va a terminar impactando en los municipios, en los lugares donde las personas viven y como munícipe hizo un llamado respetuoso a las autoridades federales y estatales para que se pongan de acuerdo.

Luego del anuncio de la aprobación en lo general, en la etapa de comisiones de la Cámara de Diputados, de la extinción de 109 fideicomisos, Maru Campos anunció que en conjunto con la Conamm y las asociaciones de alcaldes del país, acudirán al Palacio de San Lázaro, a expresar su desaprobación a la medida que afectaría a los municipios y los estados.

“La desaparición de fondos y fideicomisos va a afectar de forma muy dura. Le pedíamos a la federación, que si no quería darnos, que no nos diera, pero que no nos quitara, y nos está quitando. Ya sabemos del Fortaseg, Fondo Minero, Fondo Metropolitano. Ayer pasó a comisiones, se aprobó a comisiones y va al pleno, la extinción de fondos tan importantes, además de los ya mencionados, como es el fonden, Fonde de Desastres Naturales, que se le ha otorgado a Chihuahua cuando ha sufrido desastres importantes, y no sé qué pretende el gobierno federal sin estos fondos. La verdad es que hay una actitud de colapsar a los municipios y a los estados con estas medidas”, aseveró.





