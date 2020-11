Llama PAN Municipal a la cordura y a cuidar al partido

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua, Francisco Navarro Pastrana, hizo un llamado a la cordura al interior de su partido, para cuidar al PAN, pues puntualizó que es la institución la que prevalecerá más allá de las personas, por lo que cualquier conflicto judicial, debe ser resuelto por las instituciones pertinentes y no mediante los medios de comunicación.

“Desde Acción Nacional, hago un llamado a todos nuestros actores políticos, para ser mesurados en sus declaraciones, actuar conforme a derecho y evitar entorpecer el camino de la justicia, las instancias pertinentes tendrán que establecer las medidas necesarias, pero no antes, no debe ejercerse juicios de valor en contra de nadie, pues no somos ni ministerios públicos, ni jueces, para condenar o sentenciar”, expresó Navarro Pastrana.

Indicó que cualquier situación que se derive en una acción judicial, debe realizarse por los canales conducentes y con las pruebas necesarias que diriman los conflictos que se acusan, por lo que señaló que como partido, se esperarán las supuestas investigaciones, en las cuales debe privilegiarse siempre el principio de presunción de inocencia, el cual marca que toda persona que se le atribuya un delito, debe ser tratada como inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad, y en donde el Ministerio Público, será el único que puede declarar a alguien como culpable.

Asimismo, expresó que la crisis generada por el Covid-19 exige a los funcionarios panistas a dar lo mejor de sí, más aún ante un gobierno federal ausente, por lo que se necesita la unidad y el buscar alianzas con todos los sectores sociales, para hacer frente a este reto, el cual podría ser mayor para Chihuahua si existe una división entre la ciudadanía y sus gobiernos.

“El enemigo no está en casa, el adversario a vencer está en Palacio Nacional y en el Congreso de la Unión donde se cuenta con una mayoría aplastante que sigue solo las órdenes del presidente de la república, a ellos y a su mal manejo de la pandemia, es en quien debemos centrar nuestras fuerzas si queremos hacer algo por Chihuahua y por México el próximo 2021”, finalizó el dirigente municipal.





