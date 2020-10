Llama Policía Municipal a no acudir a panteones el Día de Muertos

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal anticipó que se plantean varios escenarios para establecer los operativos por las celebraciones de la Feria del Hueso, Halloween y Día de Muertos, dependiendo de las disposiciones de las autoridades estatales.

“Tenemos varios planes de operaciones, en los que vamos a estar trabajando. Estamos esperando cuál sea el decreto estatal esos días de si se van a cerrar los panteones, o cerrar la Feria del Hueso, si se van a cerrar espacios públicos. No sabemos cómo venga el escenario estatal, o prever la posibilidad de que regresemos a semáforo naranja, tenemos que tener una estrategia con plan de operaciones muy específico”, detalló.





Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En ese sentido, independientemente de las disposiciones oficiales, exhortó a la ciudadanía a guardar aislamiento de eventos sociales o culturales como los mencionados, para privilegiar la contención de Covid entre la población.

“Ojalá entendiéramos que lo mejor ahorita es guardarnos. Tengo los restos de un ser querido depositado en un panteón, y debo entender que lo mejor es no irlo a visitar, recuerdo siempre a mi papa, sé que está ahí. A lo mejor usaba ese día para visitar la tumba, pero sé que en este momento no es lo mejor hacerlo, porque ahorita tengo hijos, esposa. Si voy al panteón con una pandemia como esta, es posible que lo vea lo más pronto de lo esperado, y no solo su tumba”, compartió.

El jefe de la Policía Municipal acotó que el año pasado hubo un registro de entre 60 mil y 70 mil personas el 2 de noviembre, nada más en la zona de San Jorge, lo que confirma la gran afluencia de personas a la festividad del Día de los Santos Difuntos.

“Cuidémonos todos, no porque tengamos un semáforo amarillo que permite una mayor movilidad, pero de la mano de la libertad viene la responsabilidad. Cuidemos eso”, invitó.