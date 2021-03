Llaman a la responsabilidad frente al cambio de semáforo

La alcaldesa María Angélica Granados Trespalacios y empresarios locales hicieron un llamado a los chihuahuenses a la conciencia y responsabilidad para volver lo más pronto posible a una nueva normalidad, tras el anuncio de la reapertura de actividades por el cambio de semáforo a amarillo.

En su mensaje, hicieron hincapié en que es primordial seguir cuidándose y respetando los lineamientos sanitarios para no elevar el número de casos y retroceder en la semaforización.

La presidenta señaló que el paso del naranja al amarillo representa más posibilidades de apertura de negocios y establecimientos, así como incremento en la movilidad.

“Hoy el gobierno y distintos sectores de la sociedad queremos hacer un llamado a cada uno de los chihuahuenses a la conciencia, a la responsabilidad, para continuar con los esfuerzos y pronto poder volver a una nueva normalidad”, señaló.

Rosalva Gómora, gerente de Alsuper Leones, señaló que los chihuahuenses han hecho grandes sacrificios, que han exigido dar lo mejor de sí mismos. “El semáforo amarillo nos exige hoy mayor responsabilidad, ser aún más cuidadosos y precavidos, no echar a perder lo que ya hemos avanzado”.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Chihuahua, Jorge Barud, advirtió que “pasar de naranja a amarillo no quiere decir que ya hayamos superado esta pandemia, tampoco significa que todos podamos salir a las calles, generar aglomeraciones y dejar de tener los cuidados y precauciones recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

En tanto que el presidente de la Canaco, Edibray Gómez, indicó que este momento tan esperado permitirá a empresas y negocios regresar poco a poco la actividad, recuperar empleos y que nuestra economía tenga un respiro.

Por su parte, Rossana Navarro, gerente general Costco, dijo que “sin duda, el hecho de que centros comerciales, restaurantes, salones de eventos, casinos y tianguis podamos incrementar aforos y en otros casos volver después de meses de permanecer cerrados, representa un gran alivio para la economía de las familias que dependemos de este tipo de negocios”.

Andrés Nava, copropietario de Tortas Piolines, dijo que es fundamental que todos respetemos los protocolos de sanidad, medición de temperatura, uso de gel antibacterial, sana distancia, aforo de mesas y del lugar.

El gerente de Plaza Galerías, René Salcido, apuntó que en cada uno de los negocios y empresas está una parte importante de responsabilidad, pero fundamentalmente está en nosotros como usuarios o asistentes a este tipo de lugares respetar las medidas preventivas.

No hay que olvidar las medidas sanitarias, como lavado de manos, desinfección de superficies, uso de cubrebocas y sana distancia en cualquier lugar. Asimismo, quedarse en casa si no hay necesidad de salir, y en caso de reuniones familiares no más de 10 personas respetando las medidas y a los vecinos.

Hay que recordar que la salud y la vida de todos continúa en riesgo, hoy hemos dado un paso hacia la recuperación, pero no podemos volver hacia atrás, del esfuerzo de todos depende que pronto podamos seguir avanzando.

“Como gobierno continuaremos limpiando y desinfectando parques y espacios públicos; entregando apoyo alimentario a quien lo necesita; y apoyando a los micro, pequeños y medianos empresarios a través de las convocatorias del Plan de Reactivación Económica. Es momento de trabajar unidos para salir adelante por la salud de todos los chihuahuenses, por nuestro bien, vale la pena”, concluyó la alcaldesa.