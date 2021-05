Llaman a no festejar a mamás para evitar contagios por SARS-COV-2

El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios, hizo un llamado a la población en general, para no llevar a cabo festejos por el próximo Día de la Madre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Advirtió que hace un año, un sinnúmero de fiestas provocaron el repunte de casos, muertes y hospitalizaciones por Covid-19, por lo que exhortó a no provocar una situación igual.

Local Habilitan área alterna en campus universitario para aplicar vacunas

Recordó que los últimos dos fines de semana, se llevaron a cabo los "super cierres", medida que se implementó con la finalidad de disminuir la movilidad en todo el estado, y como consecuencia, la dispersión del virus, sin embargo, señaló que esto no es motivo para bajar la guardia y por el contrario, se debe reforzar el uso de cubrebocas, sana distancia y principalmente procurar no salir de casa de no ser estrictamente necesario.

Señaló que la pandemia ha cambiado muchas cosas, entre estas, la manera de festejar a las mamás, y en esta ocasión, debe ser como se anticipó desde hace días, a la distancia.

Recordó que la vacuna contra el Covid-19, es parte de todas las acciones para combatir el virus, pero no exenta a las personas de contagiarse.

Por lo anterior, pidió tomar conciencia, no realizar festejos, pues aun cuando se lleven a cabo con pocas personas, el riesgo de contagiarse es significativo.