Llaman Adelitas a no votar por Morena como parte de la defensa del agua

El colectivo por la defensa del agua de las presas de Chihuahua, Adelitas, ofreció una rueda de prensa para pronunciarse en contra del candidato a la gubernatura de Chihuahua, Juan Carlos Loera, por su presunta participación en la extracción de agua de las presas de Chihuahua, y continuar con la lucha para la defensa del agua.

En rueda de prensa en Ciudad Delicias, expresaron que durante el año 2020, funcionarios del gobierno federal dejaron las presas con muy poca agua, además de haber sufrido difamación, pues señalaron que desde Palacio Nacional en las mañaneras, el presidente daba un discurso muy diferente a lo que realmente sucedía en Chihuahua.

“Por lo cual, seguimos en la defensa del agua, pues no confiamos en este gobierno, insensible e inhumano, que nos ha demostrado constantemente que no cumple con su palabra, ni con la ley, pues pisoteó nuestros derechos al no respetar las concesiones que por ley nos amparan. Aunado a esto, sufrimos la presión constante por parte de Tamaulipas, pues reclamaban agua que no le corresponde. La reducción en el volumen de agua en el sector agrícola debido al atraco y a la negligencia del gobierno federal, y principalmente al súper delegado en el aquel tiempo, Juan Carlos Loera, quien traicionó al sector más noble, al primario, y con él, a toda la población. Si no llueve este año, el que entra será aún más catastrófico; la reducción de un 70% de la superficie agrícola, en su mayoría propiedad de pequeños productores y ejidatarios, trae un sinnúmero de afectaciones, entre las principales, la productiva”, manifestaron.

Así mismo, recordaron la muerte de Jessica Silva Zamarripa y las lesiones por arma de fuego que recibió su esposo, Jaime Torres, luego del enfrentamiento en la presa La Boquilla, el domingo 8 de septiembre de 2020.

También mencionaron que la región centro-sur, es uno de los sectores con productores de diferentes cultivos, que se verán seriamente afectados debido a la falta de agua, por lo que habrá menos producción, desabasto y aumento de precio en los productos de la canasta básica.

En la rama económica, el 90% de las actividades giran en torno a la agricultura, la baja producción, los altos costos en los insumos, como la gasolina, diésel, entre otros, están provocando que muchos agricultores y miles de jornaleros del estado y de toda la república, emigren en busca de sustento para sus familias, ocasionando desintegración familiar, aumento en la delincuencia, debido a la falta de empleos.

“Un ejemplo muy claro lo podemos ver en el sector lechero, cada vez está más caro producir leche que el precio de venta, lo que provoca que se deshagan de sus hatos: vacas lecheras con un valor de 40 mil pesos, se venden entre 10 mil y 15 mil pesos, echando por la borda animales de alta genética, mismos que entran en competencia con animales de engorda, desplazando la ganadería para la producción de carne”, puntualizaron.

Por su parte, el abogado Gerardo Navarrete informó que ya no es parte de la defensa de los tres agricultores que fueron detenidos, no obstante, denunció irregularidades en el proceso que enfrentan recluidos en la Unidad de Bajo Riesgo, conocida como la Peni Vieja, en la ciudad de Chihuahua.

Para finalizar, invitaron a una serie de ruedas de prensa que realizarán en diferentes ciudades del estado de Chihuahua, siendo la más próxima el martes 18 de mayo a las 10:00 horas, en Ciudad Juárez. Posteriormente presentarán su postura de defensa del agua en las ciudades de Chihuahua y Parral.