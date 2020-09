Llaman agricultores a crear Frente Nacional por la defensa del agua

DELICIAS. - Una mega manifestación para lanzar el Frente Nacional por la Defensa del Agua se está convocando este domingo en el Reloj Público de Delicias, en el Centro de la ciudad, donde se está invitando a campesinos y organizaciones de todo México a acudir y enterarse de primera mano del conflicto surgido contra el gobierno federal por la extracción de aguas de las presas de la entidad.

Irasema Calderón, Jorge Robles, Alexa Jiménez y Víctor Valderraín, agricultores e hijos de productores, dijeron que se busca unificar el conflicto del agua como un asunto nacional, por ello el lanzamiento del Frente Nacional por la Defensa del Agua.

La realización del evento se dará este domingo 20 de septiembre y se pretende contar con la participación de líderes activistas, periodistas, agricultores y luchadores sociales que encabecen el arranque de este frente convocado por los agricultores. Estarán disertando Ricardo Pascoe, Beatriz Pagés, Homero Chávez, entre otros.

Asimismo acudirán representantes de las delegaciones de la Asociación Nacional de Unidades de Riego (ANUR) de todo el país, así como la ciudadanía, alcaldes, diputados, entre otras participantes de la movilización, dijeron los convocantes.

Se espera juntar cientos de personas que hagan sentir el peso en el conflicto del agua con su presencia, pues hay grandes expectativas para sentar un precedente de que el problema es mayúsculo, luego de que el gobierno federal ha dado muestra de que no sólo quiere llevarse el agua de las presas de Chihuahua, sino desaparecer los distritos de riego, expresaron.

Salvador Alcántar, dirigente de la Asociación Estatal de Unidades de Riego, ha dicho que la lucha por el agua apenas comienza y por ello se requiere de unión y participación de los ciudadanos y los agricultores no sólo del estado sino de todo el país.

El conflicto ahora nos tocó a los agricultores, pero le puede pasar a todos, pues este Gobierno federal “sin haber una razón nos atropella nuestros derechos y se llevan el agua, los ataques los pueden esperar otro tipo de sector”, dijo Víctor Valderraín.

Dijo que actualmente las presas tienen un 31% de su capacidad de agua almacenada, para poder sembrar el próximo año se tendría que tener el doble de volumen para poder asegurar el establecimiento de cultivos en el ciclo 2021.

Informó que el conflicto ya se está presentando ante organismos nacionales e internacionales como las comisiones de Derechos Humanos, a fin de que se conozca la versión de los agricultores, al acusar que es mucha la desinformación que envía el presidente López Obrador desde su espacio de las “mañaneras”.

“Nosotros no hubiéramos querido llegar a esto, pero el gobierno no quiere abrirse al diálogo, el gobierno no entiende otra y por eso el conflicto se estera con este frente a nivel nacional e internacional”, dijo Valderráin.

A su vez el también agricultor Jorge Robles dijo que los productores ya cuentan con un abogado que los está representando en el caso de los jóvenes detenidos del municipio de La Cruz, sobre la acusación que les imputa el gobierno federal.

Lamentó que el pasado miércoles durante la audiencia de vinculación a los tres jóvenes Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez se les está imputando el delito de acopio de armas, lo cual evidencia que el gobierno está presionando al Poder Judicial para seguir una línea.

Robles dijo que el abogado defensor de los inculpados ya demostró con un peritaje que los jóvenes no traían explosivos, aun así el juez los vinculó por acopio de armas y por eso los quieren procesar sin tener derecho a una fianza.

Dijo que no los abandonarán y los productores seguirán apoyando a los detenidos y sus familias. Puntualizó que, además, sus abogados están respaldando muy de cerca con asesoría debido a que hay la versión de que el gobierno federal está abriendo carpetas de investigación en contra de los agricultores, lo cual no los intimida porque saben los productores que les asienta la razón en la lucha por el agua.





