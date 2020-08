Llega Chihuahua a 10 mil 353 contagios de Covid-19

El estado llega a los 10 mil 353 casos de personas contagiadas por Covid-19, desde el inicio de la pandemia, informó esta mañana el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

En rueda de prensa sobre la situación del Covid-19 en la entidad, señaló que hasta hoy, 1 mil 086 personas han perdido la vida por el virus SARS-CoV-2, de las que 12 ocurrieron las últimas 24 horas.

El médico añadió que en total, 5 mil 010 personas se han recuperado; se han descartado 1 mil 787 casos y hay 2 mil 398 sospechosos.

El médico, dijo que al pasar varios meses desde el inicio de la pandemia, puede perderse la noción de la importancia de cuidarse para no contraer el virus, o propagarlo, por lo que hizo un llamado a la población, para no bajar la guardia en cuanto a medidas de higiene como el lavado de manos frecuente, además del uso de cubrebocas y no salir de casa si no es realmente necesario.

