Llevarán a cabo jornada especial de cirugía de cataratas en el Morelos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, llevará a cabo una jornada especial de cirugía de catarata (aplicación de lente intraocular), en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, los días 9 y 11 de Julio, de 7:00 a 17:00 horas.

Lo anterior forma parte de la estrategia que el Instituto implementó a nivel nacional para la recuperación de los servicios diferidos por la pandemia del COVID-19.

Para esta jornada especial de cirugía se atenderá a los pacientes de esta ciudad capital, y se concentrarán además a los de los hospitales generales de zona de Hidalgo del Parral (HGZ No. 23), Delicias (HGZ No. 11) y Cuauhtémoc (HGZ No. 16), que requieren de este tratamiento.

Los servicios oftalmológicos estarán a cargo de especialistas de la Institución, tanto de Chihuahua como de las oficinas del Instituto en la Ciudad de México, quienes realizarán los procedimientos correspondientes y la cirugía respectiva.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.