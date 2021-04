Lluvia, lleva al máximo sus creaciones y diseños

“Festejo trabajando, satisfaciendo las necesidades de comunicación de los clientes. A lo mejor es un día como cualquiera, pero para mí está lleno de color”, dijo a El Heraldo de Chihuahua Lluvia Aguilar Valenzuela, propietaria de Avenzu Diseño Publicitario, al referirse al Día Mundial del Diseño Gráfico, que se celebra cada 27 de abril.

Lluvia tiene 10 años de experiencia en esta profesión, en los que puso su propio local, pero desde hace tres años trabaja desde su casa.

“Mi giro es la publicidad, consigo clientes o ellos me contactan, les pregunto si necesitan algo digital o impreso, elaboro el diseño, lo autorizan y sigue el proceso de creación o de impresión, dependiendo de lo que pidan”, explicó Lluvia, quien siendo independiente, además vende, produce e instala, todo en uno.

“Siempre he trabajado de manera independiente, cuando tenía el local era mío, sigo trabajando desde casa, uno se casa, tiene hijos, es un poquito más complicado. Y como está la situación en el país, no siempre se puede sostener un local, pero gracias a Dios mis clientes me siguen a todas partes y sigo echándole muchas ganas todos los días”, comentó.

Entre los cambios obligados por la pandemia, los clientes la contactan ahora por WhatsApp, por teléfono, o hacen cita, “en realidad no me afectó mucho, porque es la manera en que trabajo, pero siguiendo siempre los protocolos de salud: si me piden impresión en cubrebocas yo también traigo cubrebocas, guantes, todas las medidas necesarias para no contaminar el trabajo, todo ese tipo de cosas las cuido mucho”, detalló.

Lluvia considera que hay una gran diferencia entre tener un patrón y hacer trabajo independiente, “ganas más si eres tu propio jefe, que si trabajas para alguien, te mueves más y a lo mejor tienes más ingresos. Aparte está un poco castigado el salario para el diseñador gráfico, casi no se le paga lo que le corresponde, se me hace mejor trabajar por mi cuenta que ser empleada”.

Y es que eso es lo que ha oído de sus colegas, que batallan mucho con su sueldo, o que no les dan prestaciones, etcétera.

Afortunadamente para ella, a pesar de que cerró su local, sus clientes la han seguido, “me buscan hasta donde esté, ahí siguen, por buen servicio, algo los ha de hacer regresar”, dijo.