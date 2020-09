Lo barato sale caro y peligroso: Ricardo Baca

El 60 por ciento de los procedimientos quirúrgicos estéticos que no son realizados por un médico cirujano plástico, dejan algún tipo de complicación o secuela, señaló el doctor Ricardo Baca, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua.

El médico destacó que aunque esto no justifica que personas que no son especialistas ejerzan de manera ilegal, quienes se someten a cualquier procedimiento deben estar seguros de que se trata de un profesional en la materia y no optar por lugares o personas que de manera ilegal ofrecen un precio más económico.

Señaló que actualmente, muchas personas que no cuentan con especialidad, ni siquiera son médicos generales, ofrecen procedimientos estéticos invasivos, que en el menor de los casos son inyecciones modeladoras, sin embargo esto puede llevar a consecuencias graves, pues además de que no tienen estudios ni la autorización legal para aplicarlo, en spas o clínicas de belleza, llegan a inyectar polímeros o aceites muchas veces dejan daños es irreversibles.

El especialista señaló que en el 80 por ciento de los casos, las personas saben si quien les practica estos procedimientos son especialistas o no, pero deciden someterse por el bajo costo o facilidades de pagos.

"Hacemos un llamado para no acudir a este tipo de lugares, con personas que no están preparadas ni autorizadas. Debemos ser responsables con nuestra salud y nuestra vida", puntualizó.





