Lo importante es solucionar el problema del agua: Corral

“Yo siempre voy a poner mi mejor esfuerzo para la solución de los problemas, porque yo a eso vine. Quiero decir que lo importante no es si está o no el gobernador, lo importante es que solucionemos de fondo el problema del tema del agua, que solucionemos el problema de la coordinación en materia de seguridad pública y el tema del Presupuesto Federal”, señaló el gobernador Javier Corral.

Abordado por los medios de comunicación respecto a la gira presidencial de este viernes en Ciudad Juárez, el mandatario reiteró que su administración siempre insistirá en el diálogo, pero evidentemente con este acto se demuestra es que hay una molestia de parte del Gobierno Federal, cuando el Gobierno del Estado lo único que ha hecho es defender los intereses de Chihuahua.

“No recuerdo sinceramente en la historia de Chihuahua que haya venido un presidente de la República y que no se haya invitado al gobernador del estado”, expresó, después de haber participado en la presentación de resultados del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por parte del DIF Estatal.

“Nosotros no queríamos ni la confrontación, no queríamos el enfrentamiento, pero nos han obligado a contestar y a responder ante una serie de distorsiones, de mentiras, de falacias y de mala información”, agregó el titular del Ejecutivo estatal.

El gobernador de Chihuahua lamentó que se esté viviendo una desinstitucionalización de las relaciones del pacto federal.

Reiteró que actualmente Chihuahua está cumpliendo con lo que puede aportar al Tratado en términos de su escenario de extrema sequía, y lo está haciendo en una mayor proporción de como lo ha hecho años anteriores.

Incluso, agregó Javier Corral, está cumpliendo con el propio cronograma que el Gobierno Federal propuso para la extracción de agua de las presas.

Recordó que los productores respaldaron sacar 100 millones de metros cúbicos de agua de Las Vírgenes.

“A lo que no podemos comprometernos esa la lluvia, eso no está en nuestras manos, eso solamente por la voluntad de Dios y no nos ha favorecido la lluvia. No estamos obligados a lo imposible”, acotó.





