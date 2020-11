Logran acuerdo; abrirán restaurantes con terraza al 50 % de su aforo

Los restaurantes que cuentan con terrazas o tengan la posibilidad de habilitar un espacio al aire libre pueden reabrir a partir de hoy con un aforo máximo del 50% en dichas áreas, informó Andrés Nava, presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua.

“Fue una buena reunión. Tenemos que reconocer que sí hubo avances, no los que esperamos definitivamente, pero hay avances. Aparte, esto todavía no se acaba, dejamos pendiente otra reunión”, dijo, al tiempo que explicó que el Consejo de Salud se reunirá el próximo jueves para seguir analizando las propuestas desprendidas del sector.

Mientras tanto, este martes se da la reapertura de los restaurantes en espacios al aire libre. Esta fue la indicación que se dio en la reunión de ayer entre el gremio y Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico; Jesús Mesta Fitzmaurice, coordinador ejecutivo de Gabinete, y Luis Fernando Mesta, secretario general de Gobierno.

Entre las restricciones aplicadas a partir de hoy es que el aforo no debe ser mayor del 50% en terrazas, esto es, donde haya la suficiente circulación de aire; las mesas tienen que estar a tres metros de distancia una de otra; no puede haber más de cuatro comensales en las mesas ni juntarlas. Aparte se estableció que de momento no habrá grupos en vivo.

“Esta es una valvulita de auxilio pequeña, porque hay quienes sí pueden ya trabajar, pero habrá muchos a los que sus instalaciones no lo permiten; sin embargo, esto todavía no se acaba, seguimos insistiendo. Vimos apertura en las autoridades, vimos que entienden la problemática, que están haciendo su esfuerzo, y nosotros tenemos que hacer el nuestro”, apuntó.

Nava resaltó la importancia de acatar las órdenes, pues aseguró que vendrán sanciones serias y firmes, con las cuales –dijo- están de acuerdo. “Esto no es un juego, tenemos que darle la seriedad que se requiere, están en juego miles de negocios restauranteros en todo el estado, decenas de miles de empleos directos e indirectos”.

Cabe mencionar que hoy se tiene contemplada otra reunión con todos los municipios para ver la viabilidad de colocar mesas en áreas donde no haya tráfico, para que ese restaurante se vaya auxiliando con algunas entradas de ingresos.

En cuanto a la venta de alcohol, Nava refirió que estaría permitida su comercialización hasta las 18:30 horas, o al menos es lo que se dijo. “La idea es que para el lunes 30 de noviembre ya tengamos un lineamiento más claro para el sector restaurantero”, abundó.

Entre las propuestas que están por discutirse en el Consejo Estatal de Salud se enlistan la reapertura en comedores y analizar los aforos.

“Ahorita tenemos que empezar a trabajar con lo que hay, lo que es una buena noticia dentro de todo el vendaval que traemos en los restaurantes. Habrá quienes sí puedan, otros ni siquiera tienen la instalación de la terraza, pero aquí hay que utilizar el ingenio y la creatividad. Habrá quien pueda poner una carpa en su patio, en su jardín, incluso en su estacionamiento. Está en nuestro ADN restaurantero el improvisar, ver el cómo sí y no el cómo no”, externó el presidente de sección.

Finalmente, detalló que las reuniones continuarán y que esperan un poco más de claridad y certeza, pero recalcó que ya se notó disponibilidad de las autoridades para que en diciembre los restauranteros puedan regresar, “porque el sector está muy lastimado, y hay muchos empleo en riesgo y en juego”.

