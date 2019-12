"Los demonios que buscan inspirar el miedo me los voy a exorcizar": Julián LeBarón

El líder activista Julián LeBarón compartió un mensaje de fin de año a través de sus redes sociales en el que sentencia "en el 2020, quiero reclamarle a México, al mundo y al universo, lo que es mío.

Quiero ser el único responsable de proteger la vida, la libertad de conciencia, de expresión y de propiedad de todos los mexicanos".

Además refiere "En cuanto ocurra un asalto, un secuestro; o alguien le quita la vida a un mexicano; el único responsable de llevar al criminal ante la justicia seré yo. Es mi destino; el hado, la necesidad y Dios así lo exigen"

En la misiva continúa "Quiero reclamar la libertad que he cedido, que nunca nadie, sin mi consentimiento, me la ha podido arrebatar, todas las fuerzas del infierno en mí no influyen, pues Dios me dio la vida y sólo él me la puede quitar"

Los demonios que buscan inspirar el miedo me los voy a exorcizar; esos zombis muertos de hambre los voy a mandar al infierno; a la historia que nadie quiere recordar, al espacio donde nadie quiere vivir, solo, desahuciado, triste y patético, sentenció el líder e hijo de uno de los patriarcas de la comunidad LeBarón en México.

"Yo no soy de ese lugar. Lo mío es la tierra fértil donde nadie vive del esfuerzo ajeno y el fruto de cada quien se hace respetar... Yo quiero ser el único responsable porque soy mexicano; aunque reconozco que sólo será posible encontrándome con corazones y uniendo fuerzas con millones de mexicanos únicos responsables más" finalizó.

