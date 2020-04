Los diputados estarían de adorno: Rodríguez

El diputado federal de Morena, Eraclio Rodríguez Gómez, coincidió en señalar que ahorita no tiene mayor importancia el Fondo Metropolitano, sino que de aprobarse la modificación a la Ley de Presupuesto planteada por el presidente, los diputados estarían de “adorno”. Aparte criticó que de aprobarse dicha ley se estaría afectando a cinco programas de campo.

“El Fondo Metropolitano es lo de menos en la iniciativa, lo más importante es que se reorientarían todos los recursos del presupuesto para dejarlos en manos del presidente”, externó.

El diputado recordó que hay una iniciativa que presentó el presidente para modificar la Ley de Presupuesto, y ésa implica darle facultades al presidente para que gaste el dinero del presupuesto como él considere necesario, “entonces los diputados estaremos renunciando al derecho que tenemos de construir, verificar, evaluar el presupuesto, es decir la actividad principal de los legisladores se quedaría fuera”, recalcó.

Continuó: “Los diputados serviríamos nada más de adorno, y un adorno muy feo, ¿para qué nos quieren en la Cámara de Diputados si ya no podemos construir el presupuesto, ni podemos pedir cuentas de cómo se gasta, ni podemos evaluar el gasto del presupuesto?, cuestionó.

Por lo anterior, repitió que lo del Fondo Metropolitano es un problemita “chiquito”, tomando también en cuenta que esta ley que pretende “pasar” el presidente, afectaría como a cinco programas del campo: uno es todo lo de sanidad tanto animal como vegetal, al programa de abasto rural de Diconsa, a la compra de leche a pequeños productores de Linconsa y a la distribución de leche en las colonias populares o en las zonas marginadas por parte de Liconsa.

Afectaría también al programa de Media Superior que pudieran quitarle recursos y al programa de Educación Superior, dentro de muchos otros programas, pero ésos son los que más afectan a la gente del campo.

“Obviamente yo no estoy de acuerdo en que eso se dé”, manifestó Rodríguez, quien adelantó que presentará una moción al Pleno para tratar de desechar la propuesta del presidente y que no se someta a votación, ni siquiera a discusión, y aunque está consciente que esto es muy difícil que pueda proceder, dijo que tiene que hacer lo que cree que es correcto para no caer en una controversia constitucional.

Dijo que de aprobarse dicha modificación sería concentrar el poder económico que tiene la Cámara en manos de la Presidencia, a través de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, consideró innecesario hacer esta modificación porque la misma Ley de Presupuesto prevé que cuando hay una emergencia económica se puedan hacer algunas modificaciones en el decreto del presupuesto, “pero que no quieran que se las ratifiquemos y que les firmemos el cheque en blanco porque es un exceso que está cometiendo el presidente al pedirnos eso a los diputados”.

Declaró que habrá algunos diputados que sí estén dispuestos a darle ese consentimiento, pero hay otros como él, que no: “Esto transformaría al presidente en juez y parte, porque es el presidente quien declara la emergencia económica y es él quien decide en qué se va a gastar”, finalizó.

