Los feminicidios no tienen color ni partido político: Marisela Terrazas

La diputada del PAN, Marisela Terrazas, lamentó que el legislador de Morena, Gustavo de la Rosa les señale con mentiras y calumnias, además de que ignore los procedimientos básicos de su labor como diputado, ya que aseguró incumplió con la Ley Orgánica del Congreso del Estado al no incluir su iniciativa dentro del orden del día, además de ocultar información sobre el contenido del documento.

Lo anterior luego de que la iniciativa del diputado de la Rosa no haya sito votada a favor de exponerla durante la sesión permanente ya que no fue enviada para anexarla en su orden del día y no se dio a conocer los detalles del documento en mención, el cual pretendía hacer un exhorto para destinar más recursos para la investigación en contra del asesinato de la activista juarense Isabel Cabanillas.

“La verdad a medias, es una mentira, el Grupo Parlamentario del PAN reafirma su convicción en la protección y promoción de una vida libre de violencia para todas las mujeres. Es así como en los hechos, aprobamos para el 2020 un aumento del 86% para la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), a iniciativa de nuestras compañeras Blanca Gámez y Georgina Bujanda” expresó la diputada Terrazas.

Además enfatizó en que “el tema de los feminicidios no tiene color, ni partido político, a todas y todos nos interesa que se protejan la vida de las mujeres, repudiamos se politice con este delicado tema, pero sobre todo, que se mienta sobre lo que sucedió realmente”

“Lamentable que el diputado de Morena, que nos señala con mentiras y calumnias, ignore los procedimientos básicos de su labor como legislador. El día de ayer, incumplió la Ley Orgánica del Congreso del Estado al no incluir su iniciativa dentro del orden del día, además de ocultar información sobre el contenido del documento”

Para finalizar la diputada juarense reconoció el trabajo de la FEM “en todo el proceso de investigación, seguiremos vigilantes del esclarecimiento del caso. En Acción Nacional estamos a favor del respeto a los derechos humanos de las mujeres y hombres de México”.