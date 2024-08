Luis R. Conríquez se queja de multa por cantar narcocorridos; Municipio asegura que había advertencia

Roberto Andrés Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua aclaró -luego de que Luis R. Conríquez se quejó por la multa que se le aplicó por violar el Reglamento de Diversiones y Espectáculos del Municipio de Chihuahua-, que el equipo del cantante sostuvo una reunión previa al concierto en la que se les informó las sanciones por interpretación de narcocorridos y temas que violenten a la mujer, contrario a lo que expresó el intérprete de regional mexicano en un video, en el que acusó al Gobierno Municipal de multarlo por cantar corridos y decir malas palabras.

“Todos los artistas son bienvenidos a Chihuahua capital, pero también es importante que conozcan nuestro marco normativo. En el caso de las expresiones de este artista, él ya sabía de antemano que en Chihuahua Capital están prohibidos los narcocorridos, no los corridos, los narcocorridos y las canciones que denigren o violenten a las mujeres. Tan es así, que en el mes de mayo del año 2023, fue acreedor a una multa de 900 mil pesos. En esta ocasión, en julio, fue acreedor a una multa por 700 mil pesos”, afirmó el secretario Fuentes Rascón.

Roberto Fuentes mencionó que el equipo del cantante tenía pleno conocimiento de la reglamentación que sanciona interpretaciones que hacen apología del delito y expresiones violentas contra las mujeres, porque incluso sostuvo una reunión con la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento cuando depositaron una fianza de garantía y presentaron, de acuerdo con el Reglamento de Diversiones y Espectáculos, una lista de canciones donde se señala cuáles son susceptibles de ser sancionadas por los contenidos misóginos o que hacen apología al crimen organizado.

Los promotores presentan una lista de reproducción de las canciones que van a interpretar; se realiza un análisis de las mismas y se les dice cuáles encuadran en las hipótesis normativas que están prohibidas, en las que hacen apología al narcotráfico, o interpretaciones que denigren, marginen o violenten a las mujeres.

“En ese sentido, se les conmina a que no las interpreten y que presenten otro repertorio y en caso de que no se sujeten al marco normativo, por supuesto que previamente se les solicita que garanticen mediante una fianza, con el mínimo de la hipótesis normativa, que es alrededor de 700 mil pesos, antes de presentarse”, detalló.

La sanción económica, cuyo recurso es destinado a un albergue para mujeres víctimas de violencia, en caso de temas que denigren o violenten a las mujeres; o a instituciones de niñas y niños víctimas de crímenes relacionados con el narcotráfico, en caso de canciones de apología del crimen organizado, puede ser desde los 700 mil pesos hasta un millón 400 mil pesos.

“En ese rango del mínimo al máximo, es en el que se va a establecer la sanción y se busca tener el principio de proporcionalidad, es decir, qué tantas canciones interpretaron. Es decir, si cantó 50, y fueron 20 de apología del delito, en esa medida se hará la sanción. Para determinar si se hace apología del delito del crimen organizado, se hace un análisis de las letras de las canciones que presentan como propuesta para interpretar durante la presentación, y se interpretan en su totalidad el contenido de los temas, y es de donde se puede desprender que hacen apología al crimen organizado”, detalló el titular de Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua.

Luis R. Conríquez declara

“Qué pi**** desilusión en Chihuahua”, expresó a través de un video que ha sido difundido por medios nacionales del cantante Luis R. Conríquez, en el que afirma que no tenía conocimiento de las sanciones aplicables en el municipio de Chihuahua, a pesar de haber pagado una cantidad más alta el pasado año.

“Si yo hubiera sabido que no podía cantar corridos en Chihuahua, no voy. La segunda, cuando estaba ahí, en Chihuahua, me dijeron que no podía cantar corridos, ni decir malas palabras. Setecientos cincuenta mil pesos por cada corrido y por cada mala palabra que yo dijera. Quitar 900 mil pesos, no pasa nada, todo bien, yo fui a cantarles y canté la de Si no quieres, no, al final. Porque fui a dar la cara, porque ya estaba ahí, y dije, no, pues todo bien. Es más, canté la de Martes 13, también, o sea, no querían que dijera ‘tracas’, ni decir malas palabras”, dijo.