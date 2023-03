Buscan a hombres desaparecidos en Madera; temen que hayan sido víctimas del crimen organizado

Marco, Miguel, Osiel y Uriel, son cuatro hombres que se encuentran desaparecidos, su familia los busca de manera desesperada, ya que tienen miedo de que hayan sido víctimas del crimen organizado que opera en el municipio de Madera.

El pasado 25 de febrero Luis Alfonso Mendoza Bencomo acompañado de Marco Disan Rascón Mendoza, Miguel Ángel Mendoza Domínguez, Reyes Uriel Girón y Ossiel Morán salieron de la cabecera municipal con rumbo al Ejido Huizopa para arriar ganado de un punto a otro.

Para el 26 de febrero Marco, Miguel, Osiel y Uriel salieron a caballo de la localidad Arroyo Amplio hacia el rancho Huaca en el Ejido Huizopa, a tres horas de distancia, con la finalidad de buscar animales. Ellos son personas de campo que saben y conocen los terrenos serranos, por lo que se teme por su seguridad.

Foto: Cortesía FGE

Al ver que las personas no regresan, Luis Alfonso se comunicó con su familia para avisarles que no habían regresado e incluso para el 1 de marzo Francisco Muñoz Mendoza fue al Rancho Huaca en búsqueda de los cuatro hombres. Se percató de que si llegaron al rancho ya que estaban los suministros de alimentos, pero no encontró a los hombres, ni sus caballos ni monturas.

El 3 de marzo, se acudió al destacamento militar que se ubica en Arroyo Amplio en el municipio de Madera, donde solicitó la ayuda para la búsqueda y localización de sus familiares, pero el comandante que si podrían ayudar pero se requería la autorización de superiores y la denuncia para que les pudieran brindar el acompañamiento.

Juárez Asesinan y abandonan a mujer con reporte de desaparición en Juárez

Entonces la familia también interpuso el reporte de persona ausente y/o extraviada en la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos en el municipio de Madera, donde les dijeron que para brindarles el apoyo para la búsqueda era necesario pedir apoyo a otras zonas de la Fiscalía General del Estado.

Foto: Cortesía FGE

La familia ha podido averiguar que en la zona donde se encontraban estos hombres se registro un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, situación que los aqueja desde el pasado mes de septiembre, lo que ha generado incendios y saqueos en diversas rancherías que actualmente se encuentran devastadas.

A pesar de los operativos por parte de la autoridad no ha sido suficiente para garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes, pues se dedican a realizar recorridos por las carreteras.

Marco Disan Rascón Mendoza tiene 50 años, originario de Madera, tiene poco cabello en color negro, nariz respingada, ojos en color café, boca mediana, cara afilada, tez morena clara, complexión robusta con un peso aproximado de 80 kilogramos. Viste pantalón de mezclilla en color azul, chamarra negra con verde, zapatos de trabajo tipo bota.

Foto: Cortesía FGE

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Miguel Ángel Mendoza Domínguez tiene 68 años, originario de Yepachi, municipio de Temósachic. De cabello blanco canucio, nariz grande, ojos en color miel, boca pequeña, cara alargada, tez clara, complexión delgada, peso aproximado de 75 kilogramos, dentadura postiza. Viste pantalón de mezclilla en color azul, chamarra tipo lona en color café, botas de trabajo color café.

Reyes Uriel Girón Ruiz tiene 26 años y es originario de Madera, tiene cabello en color negro, nariz mediana, ojos en color café oscuro, boca grande, tez morena, cara alargada, complexión delgada de aproximadamente 70 kilogramos. Viste pantalón de mezclilla en color azul, bota de trabajo en color café, chamarra de mezclilla en color azul, sombrero de color blanco.

Ossiel Morán tiene 25 años, originario de Madera, cabello en color negro, nariz grande, ojos en color café oscuro, boca grande, cara redonda, tez morena, complexión delgada de aproximadamente 75 kilogramos.