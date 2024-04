Lleva Protección Civil apoyo a combatientes del incendio forestal en la Sierra Tarahumara

Con el objetivo de brindar el mayor apoyo a los brigadistas combatientes de los incendios forestales, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), hizo entrega de insumos y apoyos diversos a los voluntarios que se encuentran trabajando en el combate de los incendios en la Sierra Tarahumara.

Personal operativo de la CEPC acudió al municipio de Temósachic para realizar la distribución de paquetes de ayuda, los cuales incluyen alimentos no perecederos, agua embotellada y sueros hidratantes para los combatientes voluntarios que provienen de la comunidad de Conoachi y zonas aledañas.

Foto: Protección Civil

Estas entregas se realizan de manera continua en los diferentes puntos que son afectados por las conflagraciones, esto como parte del compromiso de Protección Civil y del Gobierno del Estado para abonar al sector forestal a través del Comité Estatal del Manejo del Fuego.

Asimismo, la dependencia exhortó a la población a seguir atendiendo a las recomendaciones emitidas por la autoridad para prevenir los incendios forestales, las cuales son: no hacer fogatas, no tirar basura, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en carreteras o zonas forestales.

Además, se recomienda pedir ayuda de inmediato en caso de detectar un incendio fuera de control en estas zonas serranas; ponerse a salvo lejos del siniestro y notificar a las autoridades.