Llevan apoyo a brigadistas que combaten incendios forestales en la Sierra Tarahumara

Las brigadas anti incendios forestales que desde el pasado mes de marzo han intensificado sus acciones de prevención y que se encuentran establecidas en el municipio de Temósachic, recibieron importantes apoyos para realizar sus labores por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La dependencia envió personal operativo a Temósachic para distribuir entre los combatientes y voluntarios provenientes de la comunidad de Conoachi y zonas aledañas, paquetes que incluyen alimentos no perecederos, agua embotellada y sueros hidratantes.

La entrega de estos insumos y apoyos diversos a los brigadistas que trabajan en el combate a incendios forestales activos en la Sierra Tarahumara, fue con el objetivo de que estos cuenten con lo necesario para realizar sus labores.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil

A través de un comunicado de prensa emitido por la CEPC se dio a conocer que estas entregas se realizan de manera continua en los diferentes puntos afectados por las conflagraciones.

Con estas acciones se reafirma el compromiso tanto de Protección Civil como del Gobierno del Estado, en abonar al sector forestal a través del Comité Estatal del Manejo del Fuego.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, también exhorta a la población en general a seguir las recomendaciones emitidas por la autoridad para prevenir incendios forestales.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil

Entre dichas recomendaciones destacan no hacer fogatas, no tirar basura, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en carreteras o zonas forestales, pedir ayuda de inmediato en caso de haber un incendio fuera de control, ponerse a salvo y notificar a las autoridades.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de marzo, participan más de mil 300 técnicos y voluntarios para prevenir y combatir incendios, los cuales se encuentran distribuidos en brigadas establecidas estratégicamente en los municipios de Temósachi, Chihuahua, Ocampo, Moris, Guerrero, Guachochi, Bocoyna, Urique y Guadalupe y Calvo.

Estas brigadas contra incendios cuentan con técnicos especializados y son ubicadas en campamentos, así como en torres de detección, además de que cuentan con 37 vehículos y el equipamiento necesario para realizar las tareas de prevención y combate.

