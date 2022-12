Proyectan nuevo balneario en Huápoca y mirador en la Zona Noroeste

Madera. – En miras de establecer proyectos de desarrollo turístico en diversos municipios de la entidad, el secretario de turismo de Gobierno del Estado, Edibray Gómez Gallegos, realizó una visita al municipio de Madera en donde se reunió con representantes de municipios de la región noroeste, como los son Temósachi, Gómez Farías y el municipio anfitrión, en donde se presentaron proyectos de atracción turística.

Para ello, el presidente municipal de Madera, Marcelino Prieto Carreón, fue el encargado de recibir al secretario de turismo, quien estuvo atento a las presentaciones que se tuvieron durante la reunión donde estuvieron presentes autoridades municipales y estatales del municipio, así como representantes del municipio de Temósachic y Gómez Farías.

Durante su estancia se presentaron los siguientes proyectos: Balneario Huápoca y Mirador Cruz Verde; mismas que se proyectaron mediante videos, donde se pudieron observar las modificaciones que se quieren realizar y la construcción de las mismas.

En su mensaje alcalde anfitrión, solicitó el apoyo del secretario para concluir ambos proyectos que ayudarán al municipio en materia de turismo, así como que Madera se convierta en el destino turístico para que los visitantes no solo lleguen a las ciudades, si no que conozcan Madera también y los municipios vecinos, obra de la que no se dieron mayores detalles sobre inversión y modificaciones a los centros turísticos.

En respuesta Gómez Gallegos dio a conocer que se apoyará al municipio con la realización de dichos proyectos, al igual que los presentados por los representantes de Gómez Farías y Temósachi, ya que destacó la intención de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, de detonar la economía de los municipios serranos a través de la explotación de las zonas turísticas.

Asimismo, en el encuentro con el funcionario estatal se tuvo una sección de preguntas y respuestas donde se hicieron llegar más solicitudes de las diferentes agrupaciones como del consejo de turismo, y se escucharon las necesidades de la población y los asistentes ofrecieron productos que se elaboran en la región de Madera.