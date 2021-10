“Somos minoría, equiparable a un pueblo originario”: Julián LeBarón

GALEANA.- Al menos 3 mil 500 habitantes de la colonia LeBarón, que representan poco más de la mitad de la población del municipio de Galeana, intentan instaurar un autogobierno ya que consideran que el sistema político actual no los representa, o al menos no ha dado resultados esperados y ante tal desilusión concuerdan que es necesario que sean sus mismos ciudadanos los que tomen las riendas.

Esta propuesta llegó al Cabildo de Galeana, donde el pasado miércoles el presidente municipal Ammon Dayer LeBarón y los integrantes del Cabildo negaron esa propuesta de autodeterminación, pero a pesar de ello decidieron conformarla, aunque por el momento no tuviera un reconocimiento legal.

Julián LeBarón se convirtió en uno de los activistas más reconocidos en el país por su lucha para terminar con la inseguridad en México. En 2009 le asesinaron a su hermano Benjamín y en 2019 al menos 15 familiares murieron producto de un ataque armado; actualmente radica en la comunidad de LeBarón, situada a un par de minutos de la cabecera municipal de Galeana, porque asegura que no puede regresar a su antiguo domicilio en Nuevo Casas Grandes por amenazas de muerte.

“Algo de lo que no he platicado y por lo cual abandoné mi casa en Nuevo Casas Grandes fue porque el FBI me avisó que a mediados de 2020 iba un grupo de pistoleros a matarme por la noche, por las declaraciones que hice tras la masacre de mi familia, por ese motivo salí de mi domicilio y finqué esta casa con pedacería y material que me dieron mis hermanos”, explica.

Julián LeBarón recibió a El Heraldo de Chihuahua en su nuevo domicilio particular, donde habita la mayoría del tiempo cuando deja las labores agrícolas y demás actividades laborales, y desde donde rechazó el pronunciamiento que hizo el Cabildo de Galeana por haberles negado una autonomía que les permitiría legalizar su nuevo sistema de gobierno para buscar las mejores condiciones de esa comunidad.

“Reclamamos un derecho penal que el Cabildo no nos puede negar, hay pueblos de afromexicanos que pueden reclamar sus raíces, que son distintas, hay una cosa que le llaman pueblos originarios, o etnias equiparables, nosotros somos una. Porque somos una minoría, tenemos otro idioma, otra religión, costumbres, tradiciones”, explicó.

Consideró que el sistema político no funciona para proteger la vida y la propiedad, si fuera lo contrario no hubiera problema, “es lo que quisiéramos, pero no tienen respuestas, no resuelven el problema a nadie, no protegen la vida, este sistema nadie lo escogió, nosotros lo heredamos de personas que quisieron hacerlo así en el pasado, nadie consultó si lo queríamos, somos de la convicción del derecho a la vida, del derecho de poseer y controlar propiedad y la libertad, no es una concesión de ningún gobierno”.

Julián LeBarón dijo que las personas tienen derecho a reclamar a que se respeten los derechos, que es el principal propósito de los gobiernos, pero cuando no lo hacen de esa forma se convierte en una responsabilidad de la comunidad el buscar una alternativa, para tener una autoridad que verdaderamente los represente y rinda cuentas.

“Todo el poder se lo dan a una sola persona, esta persona, para empezar, no puede, no puede ni con una familia, cómo va poder con miles de personas, entonces lo que hacemos nosotros es distribuir la carga en varias personas, más incluyente, de forma que si las personas que se les da el poder, lo hacen bien, pueden tener una visión a largo plazo o de lo contrario retirarlo al menor error”.

Ejemplificó que los funcionarios actuales tienen entre tres y seis años de gestión y van heredando diferentes proyectos, como ocurrió con el Aeropuerto de la Ciudad de México, que estaba casi listo y llegan y lo retiran, “y quienes pagamos los platos rotos somos nosotros, no concluyen obras, todo lo que tocan lo destruyen, hay elefantes blancos por todos los municipios, gastan recursos y no hay un solo responsable de estos hechos”.

Dijo que la propuesta de la autodeterminación es para poder empoderar a la gente para que se logren los proyectos, si se necesitan 3 años, 10 años o 100 años y lo están haciendo bien, se les respeta el poder que tienen, pero si encontramos que no funcionan, en ese momento se puede quitar porque se les terminó la confianza que le había dado el pueblo.

“Vivimos casi con el 100% de impunidad, no hay seguridad para nadie, se usan las armas del servicio público en contra de la gente, cuando un secuestrador común secuestra a la gente no se le puede juzgar de traición, pero cuando lo hacen los policías es infinitamente más grave el daño que se hace a la comunidad, porque ellos tienen la facultad legal de portar las armas y hacernos daño, pero en México no existe ese castigo para la traición”, argumentó.





Refirió que en México se vive en una sociedad donde los traidores hacen lo que quieren con el país, hacen un universo de 80 millones de pobres en un país lleno de recursos; tenemos 36 millones de personas que se van a otro país a trabajar para mandar dinero a su país.

“Es lo que proponemos, si el Cabildo no está de acuerdo, ellos no nos pueden negar el derecho, quién es el gobierno para decir que no puedes vivir o ser libre; hay un proceso que se debe seguir, nosotros creemos que todo ser humano tiene derecho de reclamarlo, no podemos legalmente la autonomía de la comunidad, hay cosas que no podemos hacer porque no se nos reconoce, no hay nada que le puede ayudar más al municipio a que se organicen de la forma en que los estamos haciendo”, agregó.

Comentó que la forma de autogobierno ya la están implementando con la elección de 15 personas a quienes catalogan como ancianos, quienes son las personas con mayor conocimiento y experiencia; a su vez se eligen 9 personas que se dividen en tres grupos para tratar temas educativos y religiosos, económicos y de seguridad, seguidos de 12 personas más que se hacen cargo de la impartición de justicia.

Explicó que todos los cargos son voluntarios, que no existe un pago por esta responsabilidad y que el único fin es que a todos les vaya bien y que se les respeten los derechos, pero que al momento, aunque lo estén aplicando en la comunidad, no tiene el reconocimiento legal ante las autoridades municipales o estatales, que es lo que buscan obtener con el paso del tiempo.