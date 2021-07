Mañana, vacunación para adultos de 40 a 49 años

Mañana arranca la jornada de vacunación contra Covid-19 para adultos de 40 a 49 años en la capital del estado, así como para embarazadas mayores de 18 que deseen aplicarse la primera dosis contra el SARS-CoV2.

Desde las 08:00 horas, la jornada dará inicio en las cuatro sedes que se han instalado a lo largo de la vacunación, y estos son el Estadio de Beisbol de la Deportiva Sur, el Campus II de la UACH, la Universidad del Valle de México, y el Centro de Convenciones de la ciudad.

Para el día de mañana, se aplicará la vacuna a quienes su primer apellido inicie con la letra A, de las 08:00 a las 11: 00 horas; para la letra B, de las 11:00 a las 14:00; letra C, de las 14:00 a las 16:00 y Ch y D de las 16:00 a las 18:00.

El día de mañana, se inicia con las letras E y F de las 08:00 a las 11: 00; la G de las 11:00 a las 14:00; las letras H y K, de las 14:00 a las 16:00; y L de las 16:00 a 18:00 horas.

El miércoles 7 de julio, para la letra M, de las 08:00 a 14:00; Letras N y O de 14:00 a 16:00 horas y letras P y Q, de 16:00 a 18:00.

El último día, es este jueves 8 de julio, la letra R de 08:00 a 11:00 horas; la letra S de las 11:00 a las 14:00; las letras T a Z de 14:00 a 16:00 y personas faltantes de las 16:00 a las 18:00 horas, únicamente primeras dosis.

Para recibir la vacuna es necesario llevar impreso el formato de la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, la CURP y comprobante de domicilio, y se insta a acudir con los documentos completos para agilizar el proceso.

Se hace el llamado a la población de este grupo de edad, a respetar los horarios y días en que se está programando la inoculación, con la finalidad de que no permanezcan más tiempo del necesario en los lugares, además, de que con esto se ayuda a que la jornada se lleva a cabo de manera ordenada, y no se tenga que regresar a quienes no cumplan con los requisitos.