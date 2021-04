Manifiestan descontento por desalojo de tianguis en supercierre

Vendedores del tianguis de avenida Equus, en el oriente de la ciudad, manifestaron su descontento por el desalojo de este domingo, luego que abrieron sus puestos a pesar de la disposición del “supercierre” de fin de semana debido a la contingencia.

“Hay mucha gente que no tiene ni para comer, que le prometieron una despensa y no se las dieron nunca. Hay gente que vende veinte pesos, nosotros los tenemos que alivianar. Y viene disque el líder a querer quitar a la gente fregada. ¿Cómo no quita a la gente que puede? Estamos luchando por un taco para la familia, no por una millonada. Pagamos un permiso, por eso no necesitamos líderes. Con ese permiso nos respaldamos”, manifestó Ramón López, quien lleva más de 10 años vendiendo en dicho sector.

“Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, por qué nos están dejando de lunes a viernes, que es cuando la economía está más baja y no nos dejan trabajar los días buenos, sábado y domingo”, argumentó Elizabeth Heredia.

“Somos gente que no tenemos de otros ingresos, lo único que nos sostiene es el tianguis y tenemos familia qué salir adelante con ellos. Estamos en un acuerdo que es por el bien de nosotros, que está la contingencia muy fuerte, pero por qué empiezan a abrir bares, de todo. El mismo gobierno fue el que abrió. Eso fue donde a nosotros nos está afectando más el contagio, porque el mismo gobierno hizo de las suyas”, señaló.

Asimismo, se quejó de las campañas, “por qué ahí no hubo un cierre luego luego, ahí hubo más aglomeración de personas. Así como anduvo dando despensas Maru Campos y 200 pesos, por qué no ayuda también en las colonias más humildes, así como están poniendo reglas de no ponernos a vender, que nos apoyen con despensas”, dijo.

Por su parte, Guillermo Bustillos Muñoz, indicó que “habemos gente que tenemos otro trabajo, un ingreso normal, venimos a buscar un ingreso extra. Pero hay mucha gente que sí vive del tianguis, que toda la semana su sustento, su forma de vida, es el tianguis, no tienen otra cosa, ahí sí el gobierno perjudica a la gente”.

Acusa que luego de prometerles una despensa por no abrir durante un fin de semana, no cumplen, “si cumplieran, de todos modos una despensa de las que da el gobierno no sirve para que una familia de cinco miembros sobreviva”.

Por su parte, la líder Rosa Álvarez, dijo no estar de acuerdo en que el gobierno no los deje trabajar, “no nos hubieran cobrado los permisos si iban a estar dejándonos trabajar temporalmente, entonces pedimos que nos dejen trabajar, nada más, si no que nos ayuden con despensas. Porque de esto vivimos y sostenemos a los niños, hay que pagar internet, agua, luz y salir adelante con los gastos”, arguyó.

