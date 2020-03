Mantienen operativos contra COVID-19 en Aeropuerto “Gral. Roberto Fierro”

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, en coordinación con personal del Aeropuerto Internacional “Gral. Roberto Fierro” de la ciudad de Chihuahua, mantiene un operativo permanente para detectar pasajeros que puedan presentar síntomas de COVID-19.

A través de un módulo instalado en la sala de llegada de vuelos nacionales e internacionales, personal de salud brinda información sobre las medidas preventivas a tomar para evitar un contagio y lleva el registro de las personas sospechosas de haber contraído el padecimiento, para el seguimiento respectivo.

La doctora Ana Laura Osuna, quien atiende el módulo, dijo que consideran sospechoso un caso de coronavirus al detectar temperatura alta o resfriado en alguna persona, por el hecho de haber estado en contacto con pacientes enfermos o haber viajado a alguno de los países donde hay un número importante de contagios.

Explicó que como medida preventiva, a quien presenta alguna de estas características se le solicitan sus datos personales, la información sobre el viaje que realizó y el tiempo que estuvo y los síntomas que ha presentado en los últimos 14 días.

Posteriormente, se le recomienda acudir a su casa y alejarse de lugares concurridos, en caso de presentar algún síntoma, se le pide que acuda a cualquier unidad de salud o llame a los teléfonos de atención para hacerse una prueba pormenorizada.

En el transcurso de los siguientes 14 días, personal de la Secretaría de Salud contacta de nueva cuenta a los pasajeros, para cerciorarse de que se encuentra libre de cualquier contagio.

Osuna añadió que los pasajeros cooperan cuando se les solicita información y acceden a medirse la temperatura corporal.

Reiteró las medidas preventivas, como evitar el saludo de mano o de beso, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, estornudar y toser con el antebrazo, desinfectar superficies con alcohol tipo médico, beber ocho vasos de agua al día y llevar una alimentación saludable.

En el Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua se entrega información a los viajeros que llegan de otras partes de México y en vuelos internacionales, se les toma la temperatura y se les invita a observar las medidas de higiene recomendadas.

La usuaria María de Lourdes Javalera, quien viajó de Phoenix, Arizona, a Chihuahua, comentó que el personal les realiza un pequeño cuestionario con preguntas como si no te has sentido mal, que si vienes de Estados Unidos, o sí has tenido contacto con alguna persona infectada.

Agregó en entrevista que el personal de salud les entrega un panfleto (tríptico) con información y les indica que si en los próximos 14 días sienten malestar, se comuniquen a un número telefónico que ahí va señalado. “Se nos dio la información necesaria y te deja gratamente sorprendidos de que está junto a recepción en el aeropuerto, la prevención de cualquier enfermedad es responsabilidad de todos y que nosotros mismos tenemos cuidarnos”, expresó.

Un padre de familia comentó también que es una base evitar hasta donde sea posible el contagio y sin llegar al pánico y hacer caso de las recomendaciones como lavarse las manos y ahora si tenemos a mano el gel desinfectante usarlo y procurar no tener mucho contacto con las manos.

En caso de presentar síntomas como fiebre, dificultad para respirar, tos y dolor de cabeza, acudir a cualquier unidad médica o llamar a los números 800-72-71077, en horario de 8:00 a 15:00 horas, o al 800-00-44800, donde se brinda atención las 24 horas del día.

