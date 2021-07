Marihuana, el inicio para una vida de adicciones

La Marihuana, al igual que el alcohol y el tabaco han sido consideradas sustancias de inicio o sustancias de transición, que personas desde los 9 años ya la consumen y que pueden llevarlos a probar otras drogas, que se le denominan duras.

“Lo que es el alcohol y la marihuana por supuesto que sí son drogas de inicio y que van a llevar al consumo de otra sustancia”, indicó Silvia Barraza.

A título personal dijo no estar de acuerdo en que se permita el consumo de la marihuana de manera lúdica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el desechar el impedimento legal.

“En lo particular y viendo la situación yo no estoy de acuerdo, en esa medida, aparentemente se tomó como una manera de poder inhibir lo que es el narcotráfico y de más, pero no, porque esto finalmente tiende a ser arma de dos filos, desgraciadamente”, indicó.

“Sucedería más o menos lo mismo que en los años que estuvo prohibido el alcohol, en los tiempos de Al capone, como era el tráfico y luego se hizo la venta legal y ahora vemos que donde quiera tenemos el consumo de alcohol, va por una situación muy similar, al igual que el tabaco, va a llegar un momento en que lo vamos a ver normal completamente normal, como si estuvieras fumando un cigarrillo de tabaco”,agregó.

Silvia Barraza dio a conocer que cuentan con el sistema que han denominado Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones.

“Esta es información que nos llega por parte de los centros de tratamiento residencial y de tratamiento en general, que tiene que ver con el consumo de sustancias, las edades de inicio y la droga de mayor consumo y con la que inicio, que regularmente viene siendo específicamente el alcohol, el tabaco y la marihuana”, enfatizó.

“Anteriormente eran a partir de los 12 (años), ahorita nos encontramos con casos muy tristes y lamentables que desde los 9, 10 años ya están con el consumo tanto de cigarrillo como de marihuana”, agregó.

Con respecto a dónde puede llevar el consumo de marihuana a una persona, Barraza comentó “tiene que ver diferentes ámbitos donde se esté desenvolviendo, las áreas de la ciudad donde exista cierta predominancia de consumo de alguna sustancia, como puede ser el cristal, la cocaína, la heroína, crack o inclusivo lo que está ahorita entrando muy fuerte que es el fentanilo”.

“Pareciera que no pero el consumo de ciertas sustancias tiene mucho que ver con las áreas de la ciudad”, finalizó.