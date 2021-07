Marihuana puede generar mayor descomposición social: fiscal Jiménez

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, consideró que la aprobación sobre el uso lúdico de la marihuana en el país prioriza la libertad de las personas, pero no evalúa los alcances que pueda tener en la sociedad, es decir en el derecho de terceras personas que puede generar una mayor descomposición social.

De forma personal, argumentó que el uso medicinal de la marihuana es un tema con el cual converge, ya que incluso varias drogas se utilizan con este fin, pero la autorización para el tema del esparcimiento debe plantear un análisis de derecho en todos los ángulos, no sólo en el sentido de la libertad de las personas.

“No vieron punto de vista sociedad, estoy de acuerdo en regular si consideran que ya se perdió la batalla, a nosotros nos piden detenerlos, pero no existe un tratamiento para esas personas, algún deporte, actividades, espacios culturales, eso no existe en Chihuahua; el delito es curioso, las zonas más inseguras son las zonas económicas más bajas, son las que menos apoyos tienen y pueden recaer en estas posibilidades”, refirió el fiscal de la Zona Centro.

A su punto de vista y tras sus años de experiencia en la materia penal, y ahora como fiscal especializado, consideró que la aprobación de este tipo de sustancias podría ser una antesala para las siguientes drogas, como el cristal o cocaína, que son las que están generando mayores índices de inseguridad en el estado.

Comparó que tras la legalización de algunas sustancias como el tabaco y el alcohol, ocurrió algo similar, donde dejaron al alcance estas sustancias que regulan los estados y los comercios, pero que menores, adolescentes o cualquier persona puede conseguir de forma fácil y que podría repetirse el mismo escenario con el tema de la marihuana.

“Existe el derecho de libre desarrollo de personal, pero tus límites están en los derechos de terceros; es complicado, siendo yo que no estoy tan informado sobre los efectos que tiene el uso de esta droga. Dicen que el problema del alcohol se quitó cuando se legalizó, difiero: no se quitó el problema, se multiplicó. Generalizando, somos una sociedad alcohólica en todo mundo, no se eliminó el problema, hay que regularlo, la postura que veo es la siguiente: cuando no puedes con el problema lo quieres regular”, explicó.

Carlos Mario Jiménez afirmó que cuando los poderes no pueden con el control, se vence el estado y optan por realizar una regulación, como ocurrió con el alcohol y el tabaco, “¿qué sucedió después?, los adolescentes comenzamos a probar estas sustancias porque todos lo hacían, pero no se crea formación o instituciones que ayuden a salir del problema”.

Cuestionó que a pesar de que existan adictos a estas sustancias y ahora que se pretende aceptar su consumo, se deben crear áreas de atención a estas personas, pues por años no se han hecho tratamientos adecuados antidrogas y lo único que tiene que hacer, en su caso la Fiscalía, es detenerlos, pero a su parecer el problema no se atiende de raíz.

“No hay una formación educativa en niños y adolescentes, que no piensen que incitar al delito tiene consecuencias, que las series, la apología al delito, se queda en las mentes y quieren ser narco, ¿quiénes son los héroes?, los narcos, los delincuentes, que tienen dinero, poder, mujeres, felices y eso no es cierto, no conocen el otro aspecto”, dijo el fiscal Carlos Mario.

Manifestó que los efectos del consumo de drogas generan en algunas ocasiones conductas delictivas, descomposición social, “no vieron punto de vista sociedad, estoy de acuerdo con regularlo si ya se perdió la batalla, pero se pierden oportunidades, hay desintegración familiar, embarazos adolescentes, divorcios, las familias tienen trabajo extenuante, nadie educa a los hijos, no hay tratamiento, no hay información, nos dimos vencidos sin haber hecho un esfuerzo”.

El fiscal de Distrito Zona Sur dijo que los temas que se priorizaron es el libre desarrollo de la personalidad, donde la persona puede hacer lo que considere, que cada quien se autodetermine, por lo cual vio necesario mayor exigencia como padres el cuidar a los menores, para ilustrarlos y evitar que caigan en estos temas.

“Ojalá venga política criminal, planeada, estructurada, permanente, más allá de tiempos de gobierno, de forma preventiva y reconstructiva, es un problema de salud pública que no existe, no que sólo autoricen, sino que busquen cómo evitar que los jóvenes caigan en esto y sea una sociedad más descompuesta por verlo de forma individual y no social. La sociedad siempre busca droga, pero cada vez es más complejo, pero es la raíz de delitos, y la convivencia social es inadecuada”.