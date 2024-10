Más de 200 egresados de la ENSECH sin título; denuncian afectaciones laborales y académicas

Más de 270 egresados de la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. denunciaron que desde el 2022 no les han entregado sus títulos profesionales, lo que está afectando su trayectoria laboral y académica, debido a que no pueden continuar con sus estudios de posgrado.

Luis Carlos Ramos Anchondo, en representación de los egresados de la generación 2018-2022 denunció que nadie les resuelve la situación. Ya han hablado con el director de la escuela, Julio López, con el departamento de Profesiones, con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), todos les dicen que en un mes sale. Han pasado dos años de la primera generación y siguen batallando para obtener su título.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Desde enero hasta la fecha, siguen luchando para que les entreguen su título. Solo de la generación 2018-2022 son alrededor de 70 afectados, además de 200 de las generaciones 2023 y 2024, sólo de la unidad Chihuahua, a lo que se suman los afectados de las unidades Juárez, Nuevo Casas Grandes, Parral y Creel.

El problema se deriva de que las 10 licenciaturas y planes de estudio que oferta la escuela no se encuentran registrados. “Nos dijeron que la licenciatura no está registrada a nivel nacional, eso nos molestó mucho, porque son cuatro años estudiando y como que no existe un registro”.

A la fecha, no les han brindado una información precisa, porque supuestamente desde el pasado mes de agosto ya quedó registrada. La Secretaría de Educación y Deporte no ha dado una respuesta a las peticiones de los estudiantes, quienes ya erogaron alrededor de 7 mil pesos cada uno por el pago del título, documento que no les han entregado.

Ya son tres generaciones las que han egresado de las diversas opciones educativas que tiene la institución académica. En ninguna de las opciones de licenciatura se les han entregado sus títulos.

En el mes de marzo sostuvieron una reunión con el director Julio López, quien se comprometió a que en el mes de julio ya se podrían expedir los documentos. En dicha reunión se hizo un enlace con la persona de Titulación de la SEyD que también se comprometió a que a principios del mes de agosto estarían recibiendo su título digital.

Al no contar con títulos, muchos de los egresados han perdido oportunidades de empleo, debido a que uno de los requisitos es el título, el cual tenían que reemplazar con constancias que tienen un costo.

De la misma manera, en los trámites de Usicamm no pueden realizar cambios de adscripción y pedir horas adicionales, porque les piden el título, “Están frenando a los compañeros que quieren estudiar una maestría porque ni para ingresar y egresar pueden concretar nada”.

La última vez que se entrevistaron con el director Julio López les volvió a asegurar que en México ya se había aprobado el dictamen para el registro de las licenciaturas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los egresados están temerosos de que de nueva cuenta se cierre el año fiscal y tengan que esperar hasta el 2025.

“Si no llega en estas semanas, hay que esperar al siguiente ciclo que ya van a ser cuatro generaciones y ninguno con título”.