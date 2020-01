Más revisiones a las mochilas

A favor de las revisiones de mochila se pronunciaron directivos de algunos planteles educativos de la ciudad, al igual que los padres de familia, quienes consideran fundamentales las diversas medidas que se puedan implementar para tener un entorno educativo seguro.

“Ahora más que nunca lo vamos a poner en práctica, porque lo que está pasando es gravísimo a nivel mundial. Aquí ya estamos pensando que las revisiones sean constantes. Nos preocupa y nos asusta, estamos alarmados con lo que pasa”, dijo Enrique Gutiérrez, subdirector de la Secundaria Técnica 29, respecto al programa de Operación Mochila para prevenir algún hecho violento o adicciones dentro de los planteles educativos.

Asimismo, explicó que dentro de la secundaria, el Departamento de Trabajo Social y Prefectura realiza revisiones sorpresa a las mochilas de los estudiantes para detectar no solamente algún artefacto punzocortante, sino también para quitarles marcadores permanentes para evitar el grafiti.

“No estamos exentos de que, dependiendo de los programas que ven, los niños traigan una pistola de plástico o algún juguete bélico. La Operación Mochila en primarias sí es buena idea, al igual que en los bachilleres y secundarias”, indicó José Ricardo Pérez, director de la escuela primaria Federal número 2.

Pérez también labora dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 2, donde se han realizado el programa en diversas ocasiones, encontrando distintos artefactos y sustancias prohibidas. Ante ello, explicó que el procedimiento consiste en comunicarse con el padre de familia y sugerirle la toma de acciones inmediatas, algo que en muchas ocasiones no alcanza para solucionar el problema.

De igual manera, padres de familia lectores de El Heraldo de Chihuahua brindaron su opinión respecto al tema a través de un sondeo realizado en nuestra plataforma digital. En el cual, el 92% de los votantes se manifestaron a favor de los operativos mochila por la “seguridad de todos”. Mientras que el 8% expresó que la medida vulnera los derechos humanos.

“En el momento en que uno ve un problema, toda medida que se tiene realmente no es exagerada, a mí me parece perfecto (las revisiones), en el caso de mi hijo, no tengo ningún problema porque hasta me ayuda a tenerlo más vigilado y así ellos van entendiendo que no es correcto por el puro miedo de que vayan a descubrirles algo”, dijo Adriana López, madre de familia.