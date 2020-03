Maternidad me ayudó a empatizar con las madres de desaparecidos

“Mi condición como madre me ha brindado una visión más amplia en muchas cuestiones, cuando yo empecé a trabajar en la Fiscalía de Mujeres, hace ocho años, yo no tenía hijos, por lo que no podía tener la misma empatía con las madres con hijos desaparecidos, ahora es muy diferente, pues siento gran afinidad por sus casos”, manifestó la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Chávez.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La fiscal señaló que para las mujeres que son madres y además trabajan, la jornada de trabajo es doble, o en ocasiones hasta triple, al verse obligadas a no descuidar ninguno de los aspectos de su vida, como pilar de una familia.

“Afortunadamente para mí ha sido un poco sencillo, ya que mi pareja es un hombre que está muy consciente que las labores de la crianza de mis hijos y las labores del hogar son cargas compartidas, y no son exclusivamente de una persona; hemos aprendido a borrar, de cierta manera, las obligaciones tradicionales”.

Otro de los factores que señala Wendy Chávez es por parte de las personas que laboran en esta administración, ya que indica que han sido muy conscientes, así como han demostrado un cambio cultural completo.

“Ya no es uno tan señalada, por ejemplo al acompañarse de sus hijos al espacio de trabajo; en estas oficinas jamás nos lo criticamos entre compañeras, porque se hace con mucha discreción y porque sabemos que son condiciones extraordinarias, por las cuales las niñas y los niños puedan venir aquí”.

Aunado a esto, la funcionaria indicó que en su caso particular, en algunas reuniones se le ha visto acompañada de uno de sus hijos, y eso es parte del equilibrio de su condición de madre trabajadora.

“Han sido pocas las reuniones a las que me he hecho acompañar de mis hijos, pero ese sería un ejemplo de que perfectamente se puede realizar la actividad laboral y al mismo tiempo tener el cuidado de un bebé”.

Explicó que el último evento en que la acompañó uno de sus hijos fue a la reunión por el reto de los 100 días, ya que su hijo tiene cinco meses y al ser partidaria de la lactancia materna exclusiva, lo llevó con ella para alimentarlo.

“Esta forma de alimentación es algo que yo decidí tener con mis hijos, y para no descuidar mis obligaciones laborales, lo llevé conmigo a esa reunión; esto se hizo público por una fotografía que circuló en redes sociales, pero es el ejemplo perfecto de que se pueden hacer las dos cosas perfectamente”.