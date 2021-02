Me acusaron falsamente de robo: abogado Alejandro Chapa

El abogado Alejandro Chapa Medellin, dijo que en días pasados lo detuvieron por un caso falso, donde intentaron acusarlo de robo tras un conflicto familiar que mantenía con uno de sus clientes, donde se dijo afectado por la forma en que fabricaron el caso en su contra.

El abogado, dijo que decidió salir a medios de comunicación para dar a conocer la falsedad del caso que abrieron en su contra, por lo cual aseguró que se encuentra libre de cualquier acusación, ya que la jueza resolvió que no había elementos suficientes para acreditar un delito en su contra y que incluso se habían utilizado testigos pre fabricados.

Refirió que este caso surgió a raíz de atender una denuncia de violencia familiar en contra de Petrolino Gutiérrez Venegas, quien es colaborador del Municipio de Chihuahua, y quien se incoformó tras llevar a cabo el proceso jurídico en su contra por violencia familiar.

Dijo que la Fiscalía General del Estado, filtró la información de su captura a pesar de que estaba dispuesto a declarar y jamás evadió a la justicia, por lo que cuestionó la forma en que se llevó el caso en su contra.

"Hago llamado a los colegas a que no se dejen y nadie va querer después a defender a las mujeres, yo voy a seguir atendiendo los casos aunque sean complicados como este pero alguien tiene que atender a las mujeres que son víctimas de violencia" refirió.

Es una persona mentirosa, miente en los juzgados, trabaja en Municipio, era secretario particular de María Eugenia Campos.

Violencia familiar en contra de el, dijo que no creía en las leyes mexicanas, "me dijo que me espera

"Hablé con Maria Eugenia Campos, en dos días estaba el tribunal, no creo que la licenciada campos, quiera una persona como ella, me dicen que anda en campaña con ella.

Dijo que el ministerio público informó de forma falsa, fue armado, planeado, con la intensión de dañarme, "no es justo, lo que me hicieron, quiero que sepan la verdad, el MP sabía, yo no le había tomado importancia por que eran mentiras" refirió.

Llevo 25 años de trayectoria limpia, tengo muchas mujeres maltratadas por sus maridos, tengo caso semejante de personas peligrosas y me dijeron te voy a esperar a que salga, porque nadie quiere.

"Hay otra familia que a un integrante de ellos le dice algo similar y se van fuera del país, supe que le estuvieron moviendo para quemarme, la gente que me conoce".