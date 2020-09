Me defenderé cuando reciba notificación: Reyes Baeza

El ex Gobernador José Reyes Baeza, dio a conocer que confía en las autoridades mexicanas y que está dispuesto a declarar, pero que no le han entregado ni una sola notificación, por lo cual no puede hacer alguna estrategia de defensa, “mis cuentas son gastos ordinarios para el ejercicio de mi casa”.

“Mis cuentas no son tan elevadas, tengo un patrimonio de 35 años de carrera, yo empecé en el Gobierno con Oscar Ornelas, he construido un patrimonio y está declarado en mis inicios del cargo público y al finalizar, puedo decir que no tengo de que preocuparme, ni avergonzarme, porque las imputaciones que se me formulen me defenderé” comentó.

Dos tarjetas de crédito y tres tarjetas de débito y una cuenta de inversión, además dijo que tiene una de las tarjeta de débito las tiene desde el Comité Directivo Nacional, “tengo una tarjeta de débito del Issste, donde me depositaban en esa cuenta, todas las sigo operando, porque pago colegiaturas de mis hijas, gasto de la casa y pagar las tarjetas de crédito”.

José Reyes Baeza, comentó que el acudió a las manifestaciones en la Presa La Boquilla el pasado 8 de septiembre en solidaridad y por responsabilidad ética, pues dijo que les responde a los ciudadanos como a el respondieron cuando solicito su apoyo para ocupar varios cargos de elección pública.

El ex gobernador dijo que no tiene notificación formal de alguna acusación que declaró la Unidad de Inteligencia Financiera y que por su paso por el ISSSTE nunca tuvo un solo señalamiento irregular de alguna auditoria ni siquiera del órgano de control, por lo que se dijo estar dispuesto a aportar cualquier declaración cuando así se lo soliciten.

