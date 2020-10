“Médico en tu casa”, programa de atención a los más vulnerables

Con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población más vulnerable, el doctor Armando Ahued Ortega asesora al aspirante a la gubernatura por Morena, Rafael Espino, sobre cómo se puede llevar a cabo el programa “Médico en tu casa”, cuya finalidad es llevar atención médica a las personas más vulnerables.

El doctor explicó que muchos pobladores de localidades remotas no tienen la oportunidad ni los medios para acudir a un médico, además de que muchas otras están postradas en una cama, o por su avanzada edad no pueden caminar y llevar atención médica y seguimiento a domicilio, es una opción viable para atender la problemática de salud.

Añadió que representa un orgullo asesorar al aspirante de Morena, pues de darse dicho programa, se estaría aterrizando uno de los temas más sensibles, como lo es la salud de quienes más lo necesitan.

Añadió que este modelo ha sido instrumentado exitosamente en la Ciudad de México e incluso se ha evaluado en Harvard, y se ha comprobado que es de gran utilidad, “es llevar atención médica a comunidades pequeñas donde no hay recursos y atender a la gente en su casa”, explicó.

Dijo que hoy en día existe un gran número de personas que padecen enfermedades crónico degenerativas, así como adultos mayores que no pueden salir de sus casas por la condición en desventaja de salud, además de que también hay muchas personas que tienen alguna discapacidad física, “hablamos de gente que no podría acudir a una clínica, ni por su condición y además porque no cuentan con medio de transporte en sus casas, por lo que no están recibiendo atención médica”.

Esta propuesta abarca lo relativo a la medicina social y cercana, a quien más lo necesita, pero además de la visita médica, se pretende llevar el medicamento a la casa de los pacientes, “no se trata de sólo de dar la consulta o la receta médica, sino el propio medicamento, y por supuesto la revisión mensual o cuando se necesite para el seguimiento”.

El doctor Ahued Ortega explicó que se trata de un programa muy bondadoso, que además sería una gran oportunidad de empleo para muchos médicos, incluso para los jóvenes recién egresados. “Estamos hablando de humanizar la medicina, porque nos hemos vuelto fríos y poco empáticos con los pacientes, y esto nos devuelve a los orígenes de lo que es el médico de cabecera, que conoce y que cada vez que ve al paciente, sabe qué le pasó, no como en la medicina pública, que cambian de médicos constantemente”, explicó y agregó que se pretende regresar a la atención humanitaria, en la que los pacientes incluso puedan marcarle al médico si hay alguna duda.

Aunado a la atención médica, este programa también brinda la oportunidad de otorgar los servicios de enfermería, atención médica psicológica y emocional, sobre todo tras la pandemia del Covid-19 que ha dejado a tantas personas con trastornos mentales, estrés e incluso intentos suicidas. Asimismo, se daría la atención con nutriólogos y odontólogos.

Cabe señalar que en la Ciudad de México se implementó este programa gratuito mediante el cual se puede solicitar la atención médica a domicilio.

El único requisito es ser adulto mayor sin capacidad de trasladarse, discapacitado, embarazada sin control prenatal, enfermo postrado o terminal, mientras que el resto puede asistir a las unidades móviles de Médico en tu Casa, para recibir también atención médica de primer nivel.

