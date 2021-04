Medidas restrictivas de semáforo buscan evitar tragedia: Corral

“Con la salud pública no se juega” afirmó Javier Corral Jurado al responder la crítica del representante del Consejo Coordinador Empresarial, pues las medidas que se han tomado para contener la incidencia de casos de infección por el virus SARS Cov2 y la mortalidad por Covid-19 responden a indicadores claros.

“Estamos evitando una tragedia, no estamos jugando. Con la salud pública no se juega y nadie puede hacerlo, yo sé que no todo mundo tiene la información completa para opinar y a veces opina cosas como esas”, dijo el gobernador Javier Corral en torno declaraciones que sobre el semáforo epidemiológico que realizó un representante del Consejo Coordinador Empresarial en Chihuahua.

El mandatario consideró muy penosa esa postura, porque la pandemia no es un juego y no es un asunto que esté en la discrecionalidad política de abrir o cerrar.

“Lo que se enfrenta es una epidemia y es muy importante que quienes han criticado el semáforo, tengan más información del desarrollo de la pandemia en el país y en el mundo”, expresó.

Javier Corral explicó que esta pandemia en términos de la velocidad del contagio depende de la conducta social y de la aglomeración urbana, por lo que no es que el Gobierno quiera abrir o cerrar porque esté jugando.

“Lo que estamos haciendo es tomar las medidas necesarias que los indicadores nos obligan. Dijimos con toda claridad que mantendríamos a raya dos de 10 indicadores que forman parte de la evaluación del riesgo epidemiológico, la tasa de transmisión y la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días”, agregó.

Destacó que los indicadores se han disparado y lo que buscan es evitar una crisis como la vivida en octubre y noviembre.

