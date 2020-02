México necesita asegurar vida para todos: Provida

“Nos han querido decir que no podemos ser feministas si no apoyamos el aborto, que ser madres es un estorbo para nuestro futuro profesional, pero hoy aquí reunidas portando nuestra pañoleta azul decimos con orgullo que defendemos la vida, la familia y trabajamos día con día para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pues no estamos a favor de la confrontación con estos últimos, si no estamos convencidas que es junto con ellos que lograremos una sociedad más humana y sólo junto con ellos regresaremos a nuestros hogares el amor que tanta falta le hace a nuestras familias chihuahuenses”, manifestaron integrantes del colectivo Mujeres por las Dos Vidas.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Maribel Bernal, coordinadora de Mujeres por las Dos Vidas, cuestionó sobre qué iniciativas se están haciendo para resolver la problemática de homicidios en México, al enunciar que no se habla de la violencia contra hombres, y sobre la iniciativa del 9 de marzo, de la convocatoria de paro nacional de mujeres, subrayó que no debe ser solo un día, sino que México necesita seguridad para mujeres, hombres, niños y sus familias.

“México necesita asegurar la vida de todos, incluso las mujeres y los hombres que están dentro del vientre de su madre. No negamos que hay mucho que avanzar para eliminar la violencia, los feminicidios, los abusos, pero qué clase de sociedad somos, qué clase de políticas públicas tenemos en el que el aborto sea la respuesta ante los abusos por lo que las mujeres vivimos”, manifestó.

Para finalizar, el colectivo se comprometió a trabajar por una mejor ciudad, para realizar un trabajo en conjunto.