Mientras dura la vida, que no pare el cuento: graduando de FCPyS

Al igual que sus compañeros, tuvo que esforzarse y dar el máximo para ver en sus manos el papel que acredita que ha terminado sus estudios, sin embargo, él tuvo que dar más allá del 100 por ciento, por su condición de discapacitado, y lo logró.

Hace nueve años, Felipe Alberto sufrió un accidente mientras realizaba unas prácticas de gimnasia, su deporte favorito, mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, también de la UACH; desde entonces quedó inmovilizado.

Comenta que al momento de golpearse, directamente sobre el cuello, nunca perdió el conocimiento y desde ese momento sintió que “la cosa no pintaba nada bueno”, como estudiante de Educación Física sabía que ese tipo de lesiones no tenía solución.

De la esperanza, pasó a un estado de enojo, luego de frustración y la tristeza. “Primero fue el estado de esperanza, una operación que lo solucionara, luego llegó enojo, la tristeza, el aislamiento de todo, solo quería estar en la casa”, compartió en entrevista.

¿Cómo fue entonces que te encontraste con la carrera de Ciencias de la Comunicación? “Poco a poco, escuchando a los demás. Es que algo que no se supera, no es como perder algo externo, algún familiar, te pierdes a ti mismo, y además debes cargar con eso”.

En el entorno de Felipe Alberto no han faltado los amigos y es algo que lo ha hecho salir adelante. Incluso, uno de ellos fue el que le heredó la frase: “Mientras dura la vida, que no pare el cuento”, y la sigue aplicando, precisamente porque ese amigo ya partió de este mundo.

¿Te consideras un ejemplo de vida? “No. Me gusta dar pláticas a los jóvenes, me invitan seguido a hacerlo, pero no creo que sea eso”, dice con humildad.

Ahora mismo hace su Servicio Social en la radio y sabe que la carrera le brindará herramientas para sus propósitos, como captar más la atención de la gente.

Además de todo, cuenta con un nuevo motor: una silla eléctrica que le fue donada y que le ayudará, como le ha ayudado, a mejorar en sus propósitos.

Tiene pensado titularse por maestría y en eso tiene enfocado su objetivo, por ahora, aunque le gustaría aplicar la carrera en medios masivos, en la publicidad o en medios audiovisuales, de hecho, tiene pensado “hacer algo grande, que trascienda. Es un reto bastante grande”.

Felipe Alberto concluyó su licenciatura en la modalidad virtual y es parte de la Décima Generación (2016-2019), es decir, parte de los 146 graduandos de la Facultad, de los cuales 45 fueron de Ciencias de la Comunicación y 75 de Relaciones Internacionales. Además, se graduaron seis de Maestría en Comunicación.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado viernes 13 en Lago Di Como, en presencia de las autoridades de la UACH, encabezadas por el director de la Facultad, Dr. Abraham Paniagua Vázquez y la Lic. Cecilia Aguilar Cano, en representación de la Secretaria de Educación y Deporte, del Gobierno del Estado.

Se entregaron reconocimientos a los mejores promedios de carrera:

Jesús Zaragoza Cervantes (9.59), de Ciencias de la Comunicación; Iris Vianney Quintana Loya (9.82), de Relaciones Internacionales y Luis Carlos Hernández Villareal (9.73) de la Maestría en Comunicación.

Además, se reconoció la labor de la Madrina de Generación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la Mtra. Saray Corona Zapata, así como a la Madrina de Generación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Mtra. Gisela Medrano Hermosillo.