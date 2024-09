"Mientras sigan en el pensamiento y corazón, siguen viviendo": Viuda de bombero caído

Este 22 de septiembre, Mayra Muñoz, esposa del heroico bombero que perdió la vida en un incendio, Jorge Guzmán, acudió como cada año al lugar donde con apenas 31 años recién cumplidos, su amado esposo perdió la batalla contra el fuego que consumía un local comercial de la zona peatonalizada de la calle Libertad, en pleno Centro Histórico de la ciudad, desde donde emitió un profundo agradecimiento por recordar su memoria a través de los años.

En el siniestro murieron dos bomberos: Jorge Guzmán López y Humberto Acosta Seáñez, quienes además de ser hermanos de corporación en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, compartían una singularidad, nacieron el mismo día y lamentablemente, perdieron la vida en el mismo incendio.

“Acaba de cumplir 31 años. Los dos nacieron el mismo día y se fueron el mismo día. Nacieron el primero de septiembre”, refirió Mayra.

Rodeada de elementos de la Subdirección de Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), familiares, amigos y autoridades, como el comisario Julio César Salas González; el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón; el subdirector de Bomberos, Carlos Martínez; el regidor presidente de la comisión de Seguridad en el Cabildo, Issac Díaz, entre otros, Mayra Muñoz mostró su gratitud hacia quienes mantienen viva la memoria de su esposo.

“Agradecemos que se siga recordando lo que hicieron en vida ellos. Es muy doloroso aunque pase el tiempo, y se agradece que siga estando presente lo que ellos hicieron”, compartió Mayra después de la ceremonia en homenaje póstumo en el 18 aniversario luctuoso.

Foto: Cortesía / DSPM

Sobre la entrega por realizar su vocación al servicio de los demás, Mayra expresó el orgullo por su esposo, además de la profunda admiración por su espíritu de servicio y entrega para realizar su labor más allá del deber, al punto de perder la vida mientras combatía un incendio que generó pánico en toda la ciudad, pues se registró en una de las zonas con mayor afluencia de personas de la ciudad de Chihuahua.

“Pienso que no cualquiera escoge esa profesión, en realidad sí es una vida de sacrificio, porque no hay días festivos, no hay fechas relevantes con la familia, pues ellos tienen que estar en turno, tienen que trabajar, muchas veces, por hora. Es mucho desgaste físico y simple y sencillamente, es por querer ayudar. Eso hace mucha falta en la actualidad, que nosotros queramos ayudar al prójimo. Qué bien, que todavía haya gente que tenga ese sentimiento”, manifestó la viuda de Jorge, mientras observaba a las bomberas y bomberos que acudieron a la ceremonia, en quienes ve reflejada la misma vocación que observó en la vida de su marido.

En ese sentido, enunció unas palabras de agradecimiento al Gobierno Municipal de Chihuahua, porque año con año, se realiza el memorial para recordar a Jorge y Humberto, cuyo recuerdo se fortalece a través de los años, a una temprana edad,

“Agradecer a la administración por seguir al pendiente de nosotras y seguir recordándolos a ellos. (Este proceso de duelo) ha sido muy difícil, yo pienso que ellos no están físicamente, pero mientras sigan estando en el pensamiento y en el corazón de las personas, ellos siguen viviendo”, finalizó.