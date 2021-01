Migración de comercios a mercados digitales

El desarrollo de plataforma de ventas en línea ha sido uno de los mayores retos que han enfrentado los sectores comerciales a consecuencia de la pandemia, ya que deben migrar sus procesos de compraventa, publicidad y trato, a versiones digitales.

Un ejemplo de esto, y como punta de lanza en materia de mercadeo digital, ha sido la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chihuahua, con su plataforma “Canaco Marketplace”, que estrenaron el 9 de diciembre, a través de su evento “Expo Venta Canaco 2020”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Con el cierre de diciembre, a través de los enlaces que logramos, la venta de expositores, tuvimos un promedio de alrededor de 5 millones de pesos al cierre de la jornada, que concluyó el pasado 6 de enero, aproximadamente”, explicó Julio Chávez, presidente de la cámara.

En cuanto al desarrollo de este tipo de mercados, el director de la cámara señaló que aún se encuentran en etapa de promoción y crecimiento, pues toda la expo estuvo enfocada al tema de ventas y hacia los proveedores.

“Afortunadamente, la parte de ventas decembrinas representó una derrama de aproximadamente 25 millones de pesos, no sólo de lo que se vendió en la plataforma, sino también en tiendas a través de sus propias páginas en línea”.

Uno de los puntos más importantes en los que se ha trabajado actualmente es en la promoción de la página para ventas, tanto para los mismos socios como para la sociedad en general, sin embargo, aún existen retos para este mercado muy importantes.

“Principalmente el reto es la logística en este tipo de plataformas y herramientas; en nuestro caso buscamos hacer un paquete integral con varios servicios de paqueterías, que nos permitiera cumplir con la parte de la entrega”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Otro de los retos fue la promoción, pues Julio señala que muchos de los comerciantes, al no estar acostumbrados a este esquema, no saben generar la promoción de sus productos, sacando los mejores ángulos, o los más comerciales de sus productos, y es algo que se debe resolver a base de la capacitación.

“Lo complicado es que la gente no sabe qué tipo de foto debe mostrar para ser atractivo, o cuáles son los aspectos más beneficiosos, al no estar acostumbrado a este tipo de herramientas; te mandan una foto de celular o mal tomada, y pues no vende, estas serían las dos partes más complicadas que nos hemos topado”.

