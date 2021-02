Migrantes corren más peligro en frontera norte: AMLO

“Cuando decidimos fortalecer la frontera sur para controlar el fenómeno migratorio estábamos pensando en proteger a los migrantes, porque no es lo mismo que estén en albergues del sur a que se internen al norte del país, es lamentable”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, este jueves.

“Pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas. Fue siempre un argumento de nuestra parte, necesitamos protegerlos y se dispersan, no tenemos vigilancia y caen en manos de la delincuencia organizada, corren peligro. Eso siempre lo plantee aquí, aun con el cuestionamiento de organizaciones de defensa de migrantes”, aclaró.

“Lo que hace la diferencia, primero que cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos. Lo segundo es que si se dan casos como este tan graves y lamentables se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos, que fueron asesinados en Tamaulipas. Ya hay detenidos policías, cesados y también están sujetos a proceso funcionarios de migración. Y no va a haber impunidad para nadie”, recalcó.

Indicó que se tiene una relación constante con los familiares de las víctimas, con quienes han estado hablando, así como con las autoridades de Guatemala, “ellos saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación, vamos a aclarar todo cuando tengamos los elementos, porque la investigación no ha concluido”, destacó.